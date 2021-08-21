Веломотопробеги, фестиваль красок и квесты. Как в России отметят День флага

В воскресенье, 22 августа, россияне отметят День государственного флага. Хотя сам праздник выпал на воскресенье, в регионах уже начали проводить разные мероприятия, флешмобы, акции и конкурсы.

Подмосковье

В муниципалитетах Московской области пройдут разные концерты, игровые программы, развлекательные шоу. В парке «Наташинские пруды» в Люберцах пройдет акция «Гордо реет флаг российский».

В Подольске, в парке имени Виктора Талалихина, выступят оркестр и солисты городской филармонии.

В 30 населенных пунктах области стартует акция «30 лет триколору в России». В парках, центрах городов и на площадях можно искать QR-коды, отсканировав которые, можно попасть в приложение «История российского триколора». После этого актеры театра и кино с помощью дополненной реальности в образах правителей разных лет будут рассказывать об истории флага России.

В 16:00 в воскресенье, 22 августа, в Серпухове откроется первый муниципальный конкурс граффити «ФормART». Темой конкурса станет День российского флага. Участники будут рисовать на территории Комсомольского парка в рамках фестиваля уличной культуры. По итогам конкурса победитель получит ценный подарок, также для призеров предусмотрено денежное вознаграждение. Дипломы получат все участники соревнования.

Экскурсии и квесты в Москве

В Москве по случаю празднования Дня флага России специальную программу подготовили парки, библиотеки, культурные центры и ВДНХ. Москвичи и жители других городов могут отправиться на лекции, экскурсию, мастер-класс, посетить виртуальную выставку.

В центре славянской письменности «Слово» в этот же день пройдет тематический тур «От Древней Руси до новой России» о государственной атрибутике, которая использовалась в военных и освободительных походах в разные времена. Экскурсия начнется в 18:00, зарегистрироваться на нее можно здесь.

О русской военной истории можно будет узнать в Музее кукол на ВДНХ. Бесплатные экскурсии пройдут в субботу, с 13:00, и воскресенье, с 16:00. Вход по билетам в музей. Также потребуется предварительно записаться по телефону: +7(985)420-81-55.

Тематические экскурсии пройдут 22 августа и по территории павильонов ВДНХ. Они начнутся в 13:00 и 15:30, сбор группы у информационного центра в левом крыле арки главного входа. Посетители должны быть старше 12 лет. Также нужна предварительная регистрация.

Мастер-классы «Я люблю Россию» и «Родной флаг» проведут 21 и 22 августа в семейно-образовательном центре «Городская ферма». Там можно будет сделать брошь и другие украшения в цветах триколора. Входные билеты можно купить на официальном сайте центра.

Уличные видео и поздравления в метро

Санкт-Петербург в честь Дня государственного флага России украсят праздничными плакатами и флагами. На улицах города появится 190 элементов праздничного оформления, а на опорах Невского проспекта вывесят 160 флагов.

Площадь Пролетарской Диктатуры и Восстания, а также Сенатскую площадь украсят 10 триколорами.

Помимо этого еще 100 праздничных плакатов появилось на рекламных конструкциях города. В метрополитене жителей и гостей города поздравляют звуковыми роликами и специальными видео на 11 электронных дисплеях.

Онлайн-марафоны и велопробег в Архангельске

В Архангельской области большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. В воскресенье, 22 августа, в центре «Патриот» подведут итоги фотоконкурса «Флаг России — символ Родины моей». На конкурс уже поступило более 100 работ из разных районов Архангельской области.

Серию онлайн-марафонов в социальных сетях, приуроченных к Дню флага, также предложил Роспатриотцентр. Например, в рамках марафона «Под флагом страны» участникам предлагается рассказать в своих постах истории из жизни, о собственных победах и достижениях, событиях, в которых они принимали участие, связанных с главной символикой России, отметить записи надо хештегами: #Подфлагомстраны, #Деньфлага, #Роспатриот.

Организован еще один онлайн-марафон — «Цвета моей страны». Участникам необходимо выложить фотографию у себя на странице в одежде белого, синего, красного цветов с хештегами #деньфлага, #мойфлаг, #флагроссии, #цветамоейстраны. Акция продлится до 22 августа.

Помимо рассказов и фото, желающие могут спеть, опубликовать запись в соцсетях под хештегами: #Деньфлага, #Россиявсердце, #Деньфлага29.

В воскресенье, 22 августа, местные активисты поднимут российский триколор в Новодвинской крепости. Здесь же пройдет вступление молодых людей в ряды Юнармии. В полдень на площади Мира в Архангельске будет развернута масштабная копия флага РФ, а на набережной города стартует велопробег.

Соревнования по парусному спорту

В городе Димитровград Ульяновской области в субботу пройдут соревнования по парусному спорту, которые посвятят Дню российского флага.

На следующий день, 22 августа, в Ульяновске в торжественной обстановке поднимут государственный флаг РФ. А во Владимирском саду проведут акцию «Мэппинг» — создадут проекцию триколора на входных воротах парка.

Автомотопробег на Кубани

Активно будут праздновать День флага России в Краснодарском крае. Так, на центральной площади Геленджика 22 августа развернут и торжественно поднимут государственный флаг, а потом дадут старт автопробегу по улицам курорта.

Велопробег планируется провести в Ейске, в Горячем Ключе — автомотопробег. В Кореновске, Геленджике и Армавире автомобилисты выстроятся в три колонны по цветам российского флага. Главное, чтобы мероприятия не испортила дождливая погода.

Интересное мероприятие пройдет в Сочи 22 августа. На пляже организуют фестиваль «Холи». Гостям предложат запускать друг в друга безопасными сухими красками холи в цветах триколора. Также организаторы анонсируют запуск дымовых шашек тоже с цветами российского флага. Запланированы акробатическое и танцевальное шоу.

Парад судов в Бердском заливе

В Новосибирской области 22 августа пройдут многочисленные праздничные мероприятия, в том числе торжественный парад маломерных судов в Бердском заливе.

Информацию об этом опубликовали на сайте губернатора и правительства региона. Однако точное время пока не указали.

Велосоревнования в Кемерове

В Кемерове 22 августа, в 12:00, в линейном парке бульвара Строителей пройдет уже традиционная акция «Флаг державы — символ славы!». Участники под звуки гимна РФ развернут 56-метровый триколор.

Помимо этого, в субботу и воскресенье в областном центре состоится первенство Кузбасса и города Кемерово по велосипедному спорту. В соревнованиях примут участие 150 спортсменов из Белова, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Новосибирска, Омска, Минусинска и Саяногорска.

Большой онлайн-концерт в Иркутской области

Праздничный онлайн-концерт к Дню государственного флага России проведут в Иркутской области. В программе — танцевальные и вокальные номера молодых исполнителей и творческих коллективов. Среди них государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», ансамбль «Байкальский щит» регионального ГУ МВД, артисты из Слюдянки, Иркутского района, областного центра и Москвы.

Кроме того, с праздником жителей Иркутской области поздравят земляки из Новой Зеландии, Хорватии, Польши и США.

Трансляция праздничного концерта на местном телеканале АИСТ начнется в 20:20 по местному времени 22 августа. Также можно будет посмотреть трансляцию на YouTube-канале Иркутского областного Дома народного творчества.