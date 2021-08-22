Километровый флаг России развернули в Крыму

Российский флаг развернули на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму. Длина полотна составила одну тысячу метров, сообщила пресс-служба лагеря.

Акцию приурочили к празднованию Дня Государственного флага России. Триколор разворачивали 600 человек.

«Накануне праздника в международном детском центре прошла акция „В единстве — сила, а в силе единства — победа“. С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров», — рассказали в пресс-службе. Цитату привело РИА «Новости».

Во время акции дети рассказали друг другу о том, что означают цвета триколора. Они напомнили, что белый означает мир, чистоту и благородство, синий — верность и честность, а красный — мужество, смелость, великодушие.

Россияне отметят День государственного флага в воскресенье, 22 августа. Во многих регионах уже начали проводить разные мероприятия, флешмобы, акции и конкурсы. В Москве можно отправиться на лекции, экскурсию, мастер-класс, а также посетить виртуальную выставку. В Архангельске подготовили онлайн-марафоны и велопробег, а в Димитровграде Ульяновской области уже прошли соревнования по парусному спорту.