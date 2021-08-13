«Важно дотянуться до всех». Воробьев рассказал о социальной газификации в Подмосковье

Количество подключений по «Социальной газификации» в Подмосковье может оказаться самым масштабным для России. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с жителями в Сергиевом Посаде. Там, как и в других округах региона, работают передвижные пункты, в которых помогают решить все вопросы по газу.

Источник фото: телеканал «360»

Один из таких пунктов уже есть и в деревне Красная Сторожка. Людям не нужно уезжать за пределы своего поселения, чтобы заключить договор по газу и задать вопросы.

«Мы передвижные комплексы устанавливаем, чтобы жителям максимально просто было. Не надо идти куда-то, время терять. Это проактивная услуга», — сказал губернатор.

В деревне 67 домов. Половина из них уже с газом, а оставшиеся подключат по проекту «Социальная газификация».

Очень важная президентская программа. Мне кажется, что рекордное количество домов, не сомневаюсь, будет подключено в Московской области Андрей Воробьев.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор. Его можно заключить как раз в одном из передвижных пунктов.

«За два-три дня тебе прокладывают очень быстро сети и делают врезку. Новая президентская программа очень востребована в Подмосковье. Не сомневаюсь в том, что рекордное количество подключений будет у нас. „Мособлгаз“ усилился. На программу выделены отдельные ресурсы», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что сегодня в Московской области один из самых высоких уровней газификации в стране — около 97%. Но 3%, по его словам, — это еще 350 тысяч человек.

Нам очень важно дотянуться до всех, поэтому в ближайшие пару лет мы уровень газификации существенно поднимем Андрей Воробьев.

Ранее мы рассказали о шести ответах на сложные вопросы про «Социальную газификацию» в Подмосковье.