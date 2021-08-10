Чтобы каждому было комфортно жить. 6 простых ответов на сложные вопросы о социальной газификации в Подмосковье

По президентскому проекту социальной газификации до конца 2022 года в Московской области должны пустить тепло в 115 тысяч домовладений — это три тысячи населенных пунктов региона. Газ провели уже в 511 домов, работы идут в 310 населенных пунктах четко по графику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу охватить территорию региона максимально оперативно. Специалисты провели более трех тысяч встреч с жителями — во всех населенных пунктах. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Это не значит, что мы прекращаем общение с жителями — встречи будут продолжаться до тех пор, пока населенный пункт не будет окончательно газифицирован, и мы не уйдем на другой адрес», — подчеркнул он.

Как проходит газификация? Как «настроить» ее под себя?

Из 115 тысяч домовладений голубое топливо по проекту социальной газификации пустили в 511 домов. В 310 населенных пунктах Подмосковья идут активные работы. В Орехово-Зуеве, например, полностью подключили газ в трех.

«В этом году мы доведем эту цифру до 30. То есть из 94 населенных пунктов будут на 100% газифицированы 30. Это почти четыре тысячи жителей», — сказал Баранов.

На социальную газификацию, добавил он, подали около 60 тысяч заявок. Сейчас в «Мособлгазе» наблюдают небольшой спад — первая волна обращений уже прошла. Специалисты получили возможность оперативно отрабатывать заявки и заключать комплексные договоры на выполнение работ уже внутри участка.

«На сегодняшний день у нас уже порядка четырех тысяч комплексных договоров заключено. Казалось бы, 60 тысяч заявок и четыре тысячи договоров — в принципе, это ожидаемая нами ситуация», — заметил глава «Мособлгаза».

Постепенно в организации планируют охватить всех жителей, изъявивших желание заключить комплексный договор. Ежедневно документов оформляют все больше.

Мы придем по адресу, пройдем вместе с жителем по его участку, определимся с выбором оборудования, с тем, как будем прокладывать газопровод, чтобы жителю было удобно и комфортно Игорь Баранов генеральный директор «Мособлгаза».

Из стоимости работ можно исключить цену за выкапывание траншеи, если житель решит сделать это самостоятельно. Такая возможность прописана в комплексном договоре. Построен он по принципу корзины: человек вправе выбрать те работы и то оборудование, которое он хочет приобрести. Исключение составит укладка труб, сварка и монтаж — эти работы должны выполнять профессионалы.

В состав комплексного договора включили оборудование. «Мособлгаз» по поручению губернатора и для удобства жителей создал пакетные предложения — эконом, стандарт и максимум.

«Житель <…> может любое из представленных в пакете оборудований не брать, а может приобрести другое. У нас линейка — сотни позиций. У любого нашего сотрудника есть планшет, с ним он может пройти с вами по участку и помочь выбрать оборудование из всего каталога. Выбор большой, мы не диктуем жителю, что выбирать. Многие выбирают по эстетике, по безопасности, по автоматике. Как скажет житель — так мы и сделаем», — сказал глава компании.

Какие особенности у социальной газификации для жителя?

Любое строительство, подчеркнул Баранов, производится по проекту. В нем предусмотрены все меры безопасности. При социальной газификации используют две технологии: при первом — открытом — методе либо проводят копку, либо вскрывают асфальт. Второй подразумевает горизонтально направленное бурение — так называемый прокол, — когда траншею для трубы ведут под землей.

«Узкая или широкая дорога — проектировщики выберут оптимальный уровень прокладки, который согласует владелец дороги. И он точно будет безопасен и по строительству, и в эксплуатации. Все сделаем качественно», — пообещал глава «Мособлгаза».

Объем помещения, куда, например, установят плиту с двумя конфорками, должен быть не менее восьми кубометров. Если конфорок на плите три, то минимум 12 кубометров, если четыре — 15 метров. При установке бойлера вкупе с плитой придется прибавить шесть кубометров.

«Именно для этого более 100 сотрудников „Мособлгаза“ ходят по адресам соцгазификации и отвечают на эти детальные вещи в привязке к конкретным домам. Поэтому большая просьба: когда к вам придет сотрудник „Мособлгаза“, вы по максимуму загрузите его вопросами, чтобы он вам ответил. А если не ответит — то запишет вопросы и вернется с ответом. Важно, чтобы мы синхронно с жителем готовили дом к приходу газа», — сказал Игорь Баранов.

Что, если я не хочу газифицироваться или не успеваю?

В Московской области газопровод решили бесплатно вести до границ земельных участков без каких-либо заявок. Работы выполняют четко по графику, следить за которым можно как на сайте «Мособлгаза», так и на сайте областного Минэнерго.

«Есть стопроцентное попадание: мы идем по улице, подводим бесплатно к границам дома газопровод, житель заключает с нами комплексный договор, и мы, соответственно, выполняем работы, пускаем газ в оборудование», — пояснил Баранов.

Иногда человек по разным причинам не готов заключать такой договор, но вошел в проект социальной газификации. Газ ему все равно проведут, как указывалось выше, до границы участка. Помощь в завершение работ уже на самом участке специалисты окажут, когда житель будет к этому готов.

Случается и так, что социальная газификация человеку не нужна. Как правило, такая ситуация характерна для живущих на участке сезонно.

«В ходе разговора <…> выясняем, что и газопровод в границах участка им тоже не особо нужен, потому что это налагает определенные обременения на использование близлежащей территории. Здесь мы газопроводы не строим. Мы этого не делаем только в тех случаях, когда сам житель говорит, мол, мне этого не требуется, я этого не хочу», — рассказал глава «Мособлгаза».

Даже если вы планово закончите строить дом в 2023 году и зарегистрируете его, а ваше домовладение входит в границы населенного пункта по программе социальной газификации, мы точно так же придем, когда вы будете готовы, и <...> выполним бесплатно подводку газа к границам вашего земельного участка Игорь Баранов.

Пожелания жителей учитывают и в том случае, когда дом находится в процессе строительства, а газификация необходима. По правилам здание нужно зарегистрировать. Если необходимых документов нет, то лучше оперативно заняться их оформлением. Сделать это в Подмосковье сейчас очень легко. Как только все юридические формальности будут соблюдены, специалисты выполнят работы на территории. При этом неважно, когда дом достроят.

Сосед не хочет газифицироваться, а я хочу — что делать?

Расстояние от газопровода до дома жителя волновать не должно. Главное — нахождение домовладения в границах населенного пункта социальной газификации. На сайте «Мособлгаза» можно узнать, когда начнутся и завершатся работы.

«В эти сроки, вне зависимости от того, 900 это метров или девять, „Мособлгаз“ выполнит работы и подведет газопровод до границ участка. Если житель еще и заключит комплексный договор, то <…> „Мособлгаз“ постарается еще и выполнить работы внутри участка», — пояснил глава компании.

Как пройдет газопровод к земельному участку — через землю соседа или муниципальную, — тоже неважно.

Для жителя это будет совершенно бесплатно. Все, что касается возможных сложностей подводки газа, это не головная боль жителя, это рабочий вопрос, которым занимается «Мособлгаз». Это наша работа, мы ее сделаем Игорь Баранов.

Если большинство жителей деревни не захотели подключаться к газу по программе, другим все равно проведут голубое топливо.

«Даже если в населенном пункте всего один житель изъявил желание заключить комплексный договор, мы в любом случае выполним социальную газификацию внутри населенного пункта. Этому жителю внутри участка, а с остальными жителями проведем работу — поймем, если они готовы участвовать в проекте социальной газификации и не против подвода газопровода к границам земельного участка, мы это сделаем. Если кто-то будет возражать — делать этого не будем», — сказал Баранов.

Как не переплатить? За что платить придется обязательно?

При прокладке газа есть определенные нюансы, часть из которых касаются безопасности.

«Газ — это, с одной стороны, тепло. С другой — это опасно. Если говорить про строительство, необходимо выполнять его в соответствии с нормативами. Это обязаны делать организации, которые имеют соответствующее оборудование, технику, специалистов», — заметил Игорь Баранов.

Ситуации, когда газопровод строят не специалисты, довольно редки, однако они случаются. Газ при таких условиях по нему не пустят — чтобы не поставить под угрозу жизнь и здоровье жителей.

«И тогда люди, к сожалению, вынуждены, потратив деньги на такую не совсем правильную прокладку газопровода, повторно вкладывать свои средства, чтобы сделать это правильно», — пояснил глава «Мособлгаза».

При пуске голубого топлива важно, чтобы оборудование обслуживалось. Его большинство в настоящее время имеет систему «газ-контроль», которая страхует от утечки. По закону, ответственность за обслуживание газового оборудования несет собственник, то есть сам житель, в доме которого оно установлено.

Оборудование должно обслуживаться. Тогда будет уверенность, что нет утечек, нет проблем для жизни и здоровья. Важно не останавливаться на моменте газификации. Газ — это опасно, с ним надо обращаться на вы Игорь Баранов генеральный директор «Мособлгаза».

«„Мособлгаз“ — одна из организаций, которая может обслуживать оборудование. Это должно производиться раз в год, не реже. Но на рынке существует много других организаций», — добавил Баранов.

Я заключил договор еще раньше, как вернуть деньги?

Для жителей, которые заключили договор до 1 января 2021 года, тоже есть решение. Если их домовладение попадает под критерий социальной газификации, то можно обратиться в «Мособлгаз».

Отправной точкой для старта программы социальной газификации стало 21 апреля. Тогда президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию впервые озвучил предложение о бесплатной подводке газа к участкам.

«Если житель заключил договор с „Мособлгазом“, внес какие-то средства до 21 апреля, то сейчас он может подать заявку. Соответственно, если какие-то средства „Мособлгаз“ уже потратил на проектирование, он не вернет. Но те средства, которые не потрачены, вернутся жителю», — обратил внимание Игорь Баранов.

Тем, кто подал заявку после 21 апреля, компания в полном объеме вернет деньги за подводку газа к границам земельного участка.