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    18 августа 2022, 12:32

    Воробьев рассказал о преображении амбулатории в поселке Архангельское в Красногорске после капремонта

    Александра Перепечаева

    Поликлиника в поселке Архангельское в Красногорске открылась после капитального ремонта. В ней не только сделали ремонт, но и обновили оборудование. На месте побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он оценил оснащение амбулатории и пообщался с местными врачами.

    Воробьев рассказал о преображении амбулатории в поселке Архангельское в Красногорске после капремонта | Изображение 1

    «У нас большая программа — кроме строительства новых поликлиник, мы капитальный ремонт делаем. Назвали программу „Ликвидация гнилых зубов“. Может, и некрасиво называется, но когда все приводится к стандартам, все, конечно, по-другому. Мы и оборудование стараемся [обновлять], электронная запись — все здесь предусмотрено», — рассказал губернатор.

    Поликлиника появилась в поселке Архангельское в 1970 году. В 2005 году ее закрыли из-за несоответствия санитарным нормам. Работу решили возобновить в 2021 году, а в апреле этого года начался капитальный ремонт.

    Воробьев рассказал о преображении амбулатории в поселке Архангельское в Красногорске после капремонта | Изображение 2

    Помещения отремонтировали, заменили проводку, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Кроме того, там появилось новое оборудование — ростомеры, пульсоксиметры, ЛОР-оборудование, рентген-аппараты, кардиографы и многое другое. На работы потратили свыше 17 миллионов рублей.

    В завершение губернатор пообщался с местными жителями. Они пожаловались на транспортную доступность поликлиники Павшинской Поймы, платный вход в местный парк и перегруженные школы. Они также передали слова благодарности врачам амбулатории, которые смогли помочь многим жителям Архангельского.

    «Автобусы я взял в работу, по парку — мы сделаем систему пропуска бесплатного, я абсолютно с вами согласен», — сказал Воробьев.

    Воробьев рассказал о преображении амбулатории в поселке Архангельское в Красногорске после капремонта | Изображение 3

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности открытия детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут получить лечение около 15 тысяч детей.