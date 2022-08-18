Воробьев рассказал о преображении амбулатории в поселке Архангельское в Красногорске после капремонта

Поликлиника в поселке Архангельское в Красногорске открылась после капитального ремонта. В ней не только сделали ремонт, но и обновили оборудование. На месте побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он оценил оснащение амбулатории и пообщался с местными врачами.

«У нас большая программа — кроме строительства новых поликлиник, мы капитальный ремонт делаем. Назвали программу „Ликвидация гнилых зубов“. Может, и некрасиво называется, но когда все приводится к стандартам, все, конечно, по-другому. Мы и оборудование стараемся [обновлять], электронная запись — все здесь предусмотрено», — рассказал губернатор.

Поликлиника появилась в поселке Архангельское в 1970 году. В 2005 году ее закрыли из-за несоответствия санитарным нормам. Работу решили возобновить в 2021 году, а в апреле этого года начался капитальный ремонт.

Помещения отремонтировали, заменили проводку, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Кроме того, там появилось новое оборудование — ростомеры, пульсоксиметры, ЛОР-оборудование, рентген-аппараты, кардиографы и многое другое. На работы потратили свыше 17 миллионов рублей.

В завершение губернатор пообщался с местными жителями. Они пожаловались на транспортную доступность поликлиники Павшинской Поймы, платный вход в местный парк и перегруженные школы. Они также передали слова благодарности врачам амбулатории, которые смогли помочь многим жителям Архангельского.

«Автобусы я взял в работу, по парку — мы сделаем систему пропуска бесплатного, я абсолютно с вами согласен», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности открытия детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут получить лечение около 15 тысяч детей.