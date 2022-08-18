Детский госпиталь появится в Красногорске в 2024 году. О том, каким будет объект здравоохранения и почему он важен для всей России, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это 28 профилей самых сложных, востребованных. В Московской области не было специализированной клиники для детей, теперь она будет. Там будут работать 415 врачей и около тысячи медсестер», — рассказал губернатор.

Площадь здания госпиталя составит 100 тысяч квадратных метров. Поиск врачей, которые будут работать там, уже стартовал. По словам Воробьева, Подмосковье также открыло специальную программу по жилью, чтобы обеспечить им будущих сотрудников центра.

Госпиталь сможет принимать до 300 пациентов в смену, всего помощь там получат около 15 тысяч детей, рассказал губернатор.

«Сейчас известно, что флагманом является Морозовская больница и клиника Рошаля. У нас клиники до сих пор не было, Президент поддержал, и мы сейчас делаем все, чтобы она появилась как можно скорее», — подчеркнул Воробьев.

Раньше юные пациенты получали лечение в детских отделениях. Одно из таких работает в Люберцах. По мнению главы региона, Подмосковью пора выйти на новый уровень.

У нас есть разные отделения, в частности в Люберцах, но это, это все-таки уже 20 век, а нам нужен другой уровень, совершенно, и я уверен, что мы его получим Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что строительство финансируется за счет региональных и федеральных средств.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации подмосковных стационаров. Ее планируют запустить уже в этом году.