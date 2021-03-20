Власти Московской области в 2021 году потратят на госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» более 117 миллиардов рублей. Такие данные указаны в законе о бюджете региона. Деньги пойдут на переоборудование и ремонт медицинских учреждений, а также закупку лекарств, в том числе для детей с орфанными заболеваниями. Без внимания не останется и борьба с ковидом.

Закупка лекарств

Московская область обеспечивает своих жителей льготными лекарствами. Они могут получить их или бесплатно, или с 50% скидкой. В 2021 году на приобретение льготных препаратов в бюджете заложили 32 миллиона рублей.

На эти средства будут закупать лекарства, включенные в перечень жизненно важных, лекарства для людей с редкими, орфанным заболеваниями, рецептурные препараты, а также специализированное питание для детей-инвалидов.

В бюджете предусмотрены средства для закупки лекарственных препаратов специализированными больницами. Расходные материалы и лекарства для диагностики и лечения людей с ВИЧ-инфекцией и заболеваний, которые начинаются у пациентов со СПИДом. Препараты для постановки диагноза и лечения людей с туберкулезом в стационарном учреждении.



Вакцинация от коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции пока еще не закончилась. Но в Московской области вовсю идет вакцинация. На эти цели в бюджете региона предусмотрели более одного миллиарда рублей. Сюда входят и стоимость препарата, и работа врачей и обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

По последним данным, прививку от COVID-19 сделали уже более 350 тысяч жителей региона.



«Задача врачей — убедить, уговорить, особенно старшее поколение, 60+, что вакцинация, особенно если нет противопоказаний, — это спасение. Сейчас порядка 350 тысяч привили, должны — несколько миллионов», — сказал Андрей Воробьев.

Сделать прививку можно в медучреждениях Подмосковья, а также мобильных комплексах и торговых центрах. Там вакцинацию осуществляют без предварительной записи. Достаточно только предъявить паспорт и полис ОМС.

Также продолжается лечение тех, кто заразился и заболел коронавирусной инфекцией. На лекарства и дополнительные выплаты врачам, которые продолжают сражаться за жизни пациентов в красных зонах, в бюджете предусмотрели 289 миллионов рублей. Многие выздоравливают, поэтому эта сумма уже не такая большая, как в прошлом году.

Спасение жизней

Но опасен не только ковид. В списке основных причин смерти населения рак и сердечно-сосудистые заболевания остаются на верхних позициях. В рамках федеральных проектов по борьбе с этими заболеваниями Московская область продолжит открывать медицинские центры, которые получат современное оборудование. В бюджете на 2021 год на эти цели предназначено более трех миллиардов рублей.

Часть средств пойдет на организацию работы сосудистых центров и первичных отделений. Там оборудуют палаты реанимации и интенсивной терапии.

Кроме того, деньги потратят и на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска.

Сейчас в Подмосковье работают 12 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений. Там в экстренном и плановом порядках пациентам с инфарктами, инсультами и другими опасными заболеваниями сердца и сосудов оказывают высокотехнологичную помощь.

Новое оборудование закупят и для профильных онкологических поликлиник. Например, туда приобретут аппараты конформной дистанционной лучевой терапии лучами протонов. Это особый способ лечения, когда специальные лучи атакуют именно злокачественное новообразование и не задевают близлежащие ткани.

В прошлом году собственный онкологический центр появился в городском округе Коломна. Уже в ближайшее время там появится отделение радиотерапии. Для этого туда доставили современный лучевой ускоритель halcyon varian. Пока он единственный в Московской области и самый современный в мире для борьбы с раком.

Всех жителей Подмосковья в сосудистых и онкологических центрах принимают бесплатно по полису ОМС.

Также в медицинских учреждениях Московской области проведут капитальный ремонт. Всего на эти цели в бюджете предусмотрели более трех миллиардов рублей.

«Создаем условия, чтобы все то, что мы отремонтировали и закупили, работало максимально результативно, спасало жизни, предотвращало какие-либо заболевания. У нас большая программа капитального ремонта 350 больших лечебных заведений», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Половину выделенных средств потратят на капитальный ремонт поликлиник подстанций скорой помощи. Часть средств переведут на ремонт детских больниц.

После капитальной реконструкции корпуса Центральной клиники в Королеве появилась уникальная операционная. Благодаря современному оборудованию, которое там появилось, там можно проводить как полостные, так и малоинвазивные операции.