Воробьев рассказал, чему его научила история с мусорным полигоном в Волоколамске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что ситуация с мусорным полигоном в Волоколамске научила его тому, что любая запущенная проблема может привести к печальным последствиям. Теперь же к концу года в регионе не останется свалок.

«Меня учил Волоколамск. Научил тому, что любая запущенная проблема во всем в нашей жизни может привести к печальным результатам. Но сейчас с мусором нет проблем, все что производится в Московской области мы берем на наши КПО», — сказал Андрей Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы».

Губернатор добавил, что в Подмосковье со свалками была беда, а теперь комплексы переработки отходов стали гордостью региона.

«Когда я в 2013 году пришел к [президенту России] Владимиру Путину, сказал поддержите меня, мне нужно свалки закрывать. Он говорит, давай, желаю тебе удачи — это тяжелая и неблагодарная работа. Все эти годы он поддерживал», — подчеркнул Воробьев.