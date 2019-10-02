Электричество вместо мусора. Начался второй этап дегазации «Ядрово»
То, что когда-то то отравляло Волоколамск, будет теперь его греть, а на месте свалки расцветут тюльпаны. Хотя уже сейчас «Ядрово» трудно узнать, кошмарное для всего Волоколамска место больше похоже на высокотехнологичный завод.
40 лет полигон «Ядрово» собирал не только мусор, но и ненависть. Горы отходов на площади, равной трем футбольным полям, не давали спокойно спать и дышать всему Волоколамску. Казалось, еще немного, и среди помойных куч зародится и восстанет какая-то отдельная жизнь. Порожденная человеком и готовая его же отравить. Для борьбы с ней пришлось бы звать, как минимум, супергероя, ведь опыта правильной рекультивации в Подмосковье, как впрочем, и во всей стране, практически не было.
Положение «Ядрово» стало улучшаться после того, как инспекторы подмосковного министерства ЖКХ нашли множество нарушений. Собственник свалки игнорировал все замечания и предписания властей. В итоге землю и оборудование полигона может арестовать суд, а министерство внимательно следит за рекультивацией. За нарушение правил обращения с экологически опасными отходами возбудили уголовное дело.
Сейчас отходы укутаны белой пленкой, спрессованы, покрыты глиной и черноземом, и прошиты трубами. Идет второй этап дегазации.
«Происходят работы по дегазированию, мы делаем проколы по террасам, это первая очередь дегазации на работающем теле, система будет работать вместе с работой самого полигона», — сказал Иван Кудельский начальник полигона «Ядрово».
В восточной мифологии монстр или дракон обращает тебя в пепел при одном неверном движении. Так практически произошло в «Ядрово». Но чудовище уже не представляет такой угрозы, как раньше — его постепенно усмиряют силами властей и местных жителей, с которыми согласовывали все преобразование. А еще получилось превратить энергию монстра в пользу.
Голландская технология от Multriwell: из гниющей органики получают газ, а его можно преобразовать в электричество. Лежит себе мусор и работает, а по трубам течет топливо. Запах есть, но только от самого свалочного газа. Звучит идеально, но главный вопрос- не ходят ли вредные вещества по кругу?
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«Свалочный газ сжигается полностью, температура горения больше тысячи градусов, при такой температуре сжигается все живое и неживое», — сказал Иван Кудельский начальник полигона «Ядрово».
И даже сильный яд — диоксин. При гниении и пожарах, которые периодически сами возникают на свалках — он бы обязательно выделялся. Но теперь проходит очищение огнем. Ритуал случается здесь, когда топливо по трубам приходит к факелу.
С безопасностью разобрались, теперь — о перспективах. Следующим этапом станет установка генератора, чтобы делать электричество. То, что отравляло Волоколамск, может теперь его и согреть. Мощности хватит, чтобы дать энергию нескольким сотням домов или трем заводам. А еще здесь можно построить теплицы — как это сделали у себя голландцы.
Использовать ресурсы мусорного монстра можно будет еще около 20 лет, экономя при этом природные. А дальше все, как в восточной притче, убив одного дракона, придется сразу приниматься за следующего, не дожидаясь, пока проблема вырастет до масштаба катастрофы.