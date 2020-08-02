Неделя в Подмосковье выдалась насыщенной. В последние дни июля жители Рузы встретились с губернатором Андреем Воробьевым, а областная школьница стала победительницей престижной Европейской олимпиады по физике. Кроме того, регион продолжает бороться с последствиями еще не прошедшей пандемии коронавируса. Обо всем произошедшем и о будущих планах глава Подмосковья рассказал в интервью каналу «Россия 1».

Жизнь после пандемии

Губернатор рассказал о жизни Московской области после пандемии коронавируса.

«Мы видим, что реально особенно в это лето Подмосковье, конечно, выросло. И вот глава (Волоколамского городского округа — прим.) говорит, что дома все сняты, и повышенный спрос на покупку, строительство, причем частных домов», — отметил Воробьев.

Однако 26% ВВП региона составляет торговля. Вот она пострадала, признался губернатор. Еще 26% — это промышленность.

Промышленность все-таки в новых стандартах, но работала. Поэтому наша задача сейчас сферу услуг наращивать. А в этом потенциал особенно в малых, небольших городах Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Закрытие полигонов

Подмосковье всерьез занимается экологией. В области активно закрывают и рекультивируют мусорные полигоны, строят современные мусороперерабатывающие заводы.

Сейчас пристальное внимание уделено полигону «Ядрово» в Волоколамске.

«Уже сейчас там практически нет мусора. А 15 декабря он окончательно закроется. Все свалки в Подмосковье мы закрываем практически 1 января. Следующий этап — рекультивация. Мы очень долгое время не думали, что в нашей стране необъятной мусор будет когда-то проблемой, и совершенно не следили ни за культурой, ни за захоронениями, ни за культурой сбора», — отметил Воробьев.

Тем не менее Подмосковье все исправило, направлены большие средства и на рекультивацию, и на благоустройство.

Новая гимназия

Новое учебное заведение заработает в Волоколамске 1 сентября. Гимназия откроет свои двери для более чем 800 учеников.

Школа будет встречать учащихся с 08:30 и до 21:00. Руководство уже договорилось, что ребят займут не только обязательными предметами, но еще им предложат образовываться дополнительно. Для этого к ним будут приходить преподаватели из Дома культуры и творчества.

С просьбой о строительстве гимназии обратились местные жители в январе 2019 года. Теперь школа готова, перед открытием ее осмотрел губернатор.

Школа искусств

А еще в Подмосковье для детей открылось новое здание детской школы искусств. Вообще оно распахнуло двери еще в конце января, но из-за пандемии коронавируса обучение в здании пришлось прервать и перевести его в онлайн-формат.

После возвращения к обычному графику для юных воспитанников там заработают художественное и музыкальное отделения.

Воробьев пожелал детям и педагогам успешного сезона.

«Хочу, чтобы в ваших стенах было максимальное количество учеников, и часть из них — так в жизни не бывает, что все талантливые и одаренные — прославляли наш Волоколамск», — заявил глава региона.

Золото на олимпиаде по физике

Алиса Бугрова из Солнечногорского городского округа окончила лицей. Знания, полученные в физтехе, помогли ей заполучить золотую медаль на европейской олимпиаде по физике. Ее не напугала серьезная конкуренция — школьники из 50 стран.

За достойные знания — достойная награда. Воробьев вручил девушке букет цветов и ключи от Mercedes. Бугрова пока еще не получила водительские права, но она пообещала губернатору разобраться с расписанием в университете и после этого записаться в автошколу.

Прорыв дамбы

Еще одно мероприятие в графике губернатора — приезд в Рузский городской округ. Там после прорыва дамбы пострадало 24 дома. Всем, чье жилье разрушено до основания, правительство области выплатило по два миллиона рублей.

Все дома должны быть полностью восстановлены до осени. Губернатор осмотрел, как местные жители снова налаживают свое хозяйство.

Воробьев пообещал лично проконтролировать ход строительства на недавно затопленной территории и в сентябре приехать на новоселье.