Воробьев: 200 новых автобусов с USB выйдет на маршруты Подмосковья до конца года | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 13:21 Воробьев: 200 новых автобусов с USB выйдет на маршруты Подмосковья до конца года Губернатор Подмосковья: 200 новых автобусов выйдет на маршруты к концу года

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Еще 200 новых автобусов с USB-разъемами и системами климат-контроля заработает на маршрутах Подмосковья до конца года. Всего с 2022 года на дороги области вышло 530 новых единиц транспорта, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Транспорт — одна из тем, которая требует повышенного внимания. Мы часто слышим справедливый запрос от жителей, чтобы автобусы ходили четко по расписанию, в салонах было чисто, тепло и уютно», — отметил губернатор.

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Автобусы смогут вместить до 72 пассажиров. В них работают двигатель «Евро-5», системы климат-контроля, видеонаблюдения, электронные рейсоуказатели, валидаторы для оплаты и USB-разъемы для зарядки устройств. Для инвалидов транспорт будет оборудован аппарелью и местами с креплениями для колясок.

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В августе перевозчику передали еще 110 современных автобусов, они вышли на маршруты, которыми часто пользуются пенсионеры, школьники, студенты и многодетные семьи.

Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что автопарк улучшают по поручению губернатора. Так, новая партия низкопольных автобусов выйдет на дороги уже в ближайшие месяцы.

«Несмотря на мораторий по обязательному обновлению подвижного состава, который установлен в регионе до января 2023 года, мы не останавливаем эту работу — в ближайшие месяцы ожидаем поставки новеньких ЛиАЗов-4292», — сообщила она.

Дизайн сидений выбирали на основе голосования на портале «Добродел». Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов рассказал, что новые автобусы будут поставлять поэтапно.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о перспективах преображения городов Подмосковья. Они открылись благодаря расширению президентского проекта благоустройства малых городов.