Подмосковье 16 января 2023, 14:23 Воробьев проконтролировал благоустройство парка «Беличий» в Краснознаменске Министр Хайкин сообщил о благоустройстве парка «Беличий» в Краснознаменске Пресс-служба губернатора Московской области

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Парк «Беличий» в Краснознаменске открылся после благоустройства. На обновленной территории жители занимают скандинавской ходьбой, играют в теннис и гуляют. Ход преображения парка проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава Министерства благоустройства области Михаил Хайкин рассказал, что парк стал точкой притяжения для жителей города — они ходят туда на прогулки, занимаются скандинавской ходьбой и другими видами спорта.

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«Сейчас в обновленном парке люди проводят время. Там активно скандинавской ходьбой занимаются, там и теннисный корт, и волейбольная площадка», — сказал министр.

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В парке благоустроили 10 гектаров территории, а также снесли все ветхие объекты.

Ранее министр архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко доложил губернатору, что портал «Добродел» ускорил снос недостроев благодаря обращениям жителей.