Подмосковье 16 января 2023, 13:57 Подмосковный «Добродел» ускорил снос недостроев благодаря обращениям жителей Министр Гордиенко: портал «Добродел» помог ускорить снос недостроев в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Почти пять тысяч объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье. Этой работе при помощи портала «Добродел» помогли жители. Об этом министр архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко доложил губернатору Андрею Воробьеву на совещании правительства.

Мы убираем заброшенные стройки. Напомню, что их у нас было восемь тысяч — осталось порядка трех с небольшим тысяч. Андрей Воробьев

Владислав Гордиенко рассказал, что сейчас в работе министерства 3229 объектов, из которых 1719 планируют достроить, а 1510 — снести. Он добавил, что число зафиксированных недостроев увеличивается благодаря обращениям жителей.

Реклама

«Жители у нас неравнодушные. От них около тысячи обращений получили по „Доброделу“ и „Инциденту“», — сказал министр.

Реклама

Голосование за выбор объектов, которые появятся на месте снесенных зданий, продолжится до конца февраля. По словам Гордиенко, чаще всего жители просят построить на территориях скверы и парки, а также социальные и коммунальные объекты.

Ранее Андрей Воробьев заявил о двукратном сокращении числа заброшенных строек в Подмосковье. Он призвал продолжить работу по ликвидации недостроев и возведении на их месте новых социальных объектов.