16 января 2023, 13:57
Подмосковный «Добродел» ускорил снос недостроев благодаря обращениям жителей
Министр Гордиенко: портал «Добродел» помог ускорить снос недостроев в Подмосковье
Почти пять тысяч объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье. Этой работе при помощи портала «Добродел» помогли жители. Об этом министр архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко доложил губернатору Андрею Воробьеву на совещании правительства.
Мы убираем заброшенные стройки. Напомню, что их у нас было восемь тысяч — осталось порядка трех с небольшим тысяч.
Андрей Воробьев
Владислав Гордиенко рассказал, что сейчас в работе министерства 3229 объектов, из которых 1719 планируют достроить, а 1510 — снести. Он добавил, что число зафиксированных недостроев увеличивается благодаря обращениям жителей.
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«Жители у нас неравнодушные. От них около тысячи обращений получили по „Доброделу“ и „Инциденту“», — сказал министр.
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Голосование за выбор объектов, которые появятся на месте снесенных зданий, продолжится до конца февраля. По словам Гордиенко, чаще всего жители просят построить на территориях скверы и парки, а также социальные и коммунальные объекты.
Ранее Андрей Воробьев заявил о двукратном сокращении числа заброшенных строек в Подмосковье. Он призвал продолжить работу по ликвидации недостроев и возведении на их месте новых социальных объектов.
Благоустройство
Строительство
Андрей Воробьев
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