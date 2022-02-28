Воробьев призвал бороться с запаркованностью дворов для решения проблемы с вывозом снега в Подмосковье

Неубранный во дворах снег — проблема для водителей и пешеходов. Вывозить его нередко мешают неправильно припаркованные машины. И тогда автомобили остается эвакуировать, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы обращаем внимание на снег во дворах и на дорогах — на прошлой неделе обсуждали очень подробно процессинг всей работы, как и вывоз с контейнерных площадок. Очень многое зависит от запаркованности, как я понимаю, и я лишь еще раз хотел обратить внимание, что есть решения по перемещению автомобилей — их нужно осуществлять. Другого пути нет», — сказал глава региона.

Воробьев напомнил, что нельзя парковаться там, где это мешает жизни.

Первый заместитель министра государственного управления Подмосковья Алексей Бирюков подчеркнул, что за прошлую неделю 65% всех обращений пришлось на шесть тем: снег на дорогах, многоквартирные дома, медицина, снег во дворах, общественный транспорт и контейнерные площадки.

«Основное число пришлось на тему двора — 9700 обращений. По всем темам мы видим снижение, позитивную динамику», — резюмировал Бирюков.

Главное управление содержания территорий Московской области ранее разработало регламент, согласно которому мешающие подъезду к мусорным бакам машины помогут перемещать.