Мешающие мусоровозам автомобили начали эвакуировать в Подмосковье

Автомобили, которые мешают проезду машин коммунальных служб и специального транспорта, могут переместить. Регламент разработан Главным управлением содержания территорий Московской области. Пилотный проект запущен в Красногорске, сообщили на официальном сайте администрации городского округа.

Согласно новым правилам, транспортные средства, мешающие проезду специализированной техники к контейнерам на площадке для сбора ТКО, уборке, благоустройству, а также проезду карет скорой помощи и пожарной техники, могут быть эвакуированы.

Новые правила уже начали исполнять: 15 февраля во дворе дома № 9 по улице Вилора Тривонова в Красногорске эвакуировали автомобили, мешавшие проезду мусоровозов к контейнерным площадкам для сбора ТКО. Сообщается, что акция затронет все микрорайоны городского округа.

Организаторы призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения в части парковки своих транспортных средств, дабы исключить возникновение неприятных ситуаций.