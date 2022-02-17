Перемещение припаркованных у мусорных баков машин начали тестировать в четырех округах Подмосковья

Припаркованные вблизи мусорных площадок Подмосковья машины начали перемещать, чтобы освободить место. Это пилотный проект, и он стартовал в четырех округах. Среди них Ленинский, Долгопрудный, Красногорск, Одинцово.

Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Чтобы перемещение не стало неожиданностью для владельцев, проводим информационную кампанию Светлана Аипова.

По ее словам, на информационных щитах во дворах и у входов в подъезды размещают предупреждающие листовки.

Задача проекта в том, чтобы машины не мешали забирать и вывозить мусор с контейнерных площадок. Нередко жители паркуются так, что перекрывают региональным операторам проезд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу — строить новые жилые комплексы по современным стандартам. Теперь мусоропроводы в домах заменят местами для колясок, подъезды будут просторными и с пандусами, а дворы освободят от машин.