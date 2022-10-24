Подмосковье 24 октября 2022, 14:02 «Очень чувствительная тема». Воробьев — о ремонте автовокзала в Бронницах Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах

Читать 360tv в

В Бронницах началась реконструкция старого автовокзала. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины, доложила зампред правительства региона Анна Кротова губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Открыть обновленный объект планируют в 2023 году.

«Очень чувствительная тема. Железной дороги нет, и именно он служит важным центром для каждодневной поездки тех, кто работает или учится на других территориях», — отметил Андрей Воробьев.

Реклама

Старое здание не соответствовало современным требованиям, отметила Анна Кротова. Обновить его было важно, ведь в округе нет железной дороги.

Реклама

После ремонта на территории вокзала появятся рестораны, магазины, аптеки и крытый перрон. Открыть новый вокзал планируют 9 мая 2023 года.

«В Бронницах 17 маршрутов, 66 автобусов — это достаточно много для городского округа. Каждый день — 628 рейсов. Ежедневно 13,5 тысячи жителей проходили через автовокзал», — подчеркнула она.

К работе приступили по поручению губернатора. Снос старого автовокзала начался 15 октября. Сейчас на объекте расчищают территорию, а затем приступят к строительству нового здания.

Анна Кротова добавила, что по просьбам жителей в Бронницах добавили дополнительный автобус на маршрут № 324. Теперь по нему ходит 25 транспортных средств.

Ранее Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.