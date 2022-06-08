«Дарите добро и внимание». Андрей Воробьев поздравил соцработников Подмосковья

День социального работника отмечают в России 8 июня. Уже 20 тысяч человек посвятили себя этой сфере в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поздравил их, поблагодарив за то, что они дарят внимание и заботу нуждающимся людям.

«Я сегодня хочу поздравить в этом зале нашу большую команду — команду людей, которые выбрали это служение, дарят добро, внимание людям, которые нуждаются в помощи. И наша задача — делать это не просто с душой, а делать еще и умно, удобно», — сказал Воробьев.

Сегодня меры социальной поддержки в Подмосковье получают три миллиона жителей. Им требуется компетентная поддержка.

Задача соцработников — протянуть руку помощи, чтобы жители могли разобраться с выплатами, льготами, доставкой продуктов, лекарств и не только.

Наша общая задача — сделать так, чтобы все, кому мы помогаем, чувствовали абсолютную искренность и желание сделать это от всей души Андрей Воробьев.

Каждый год в Подмосковье направляют около 70 миллиардов рублей на меры социальной поддержки.

«Задача — умные и инновационные технологии в социальной сфере применять», — отметил губернатор.

В зоне ответственности социальных работников — инвалиды, сироты, малоимущие жители, беженцы и не только.

«Еще в XX веке жила одна очень скромная женщина, но которая впоследствии стала святой. И Нобелевскую премию получала. У нее была фраза, я ее запомнил: „Мы не можем делать великие дела, мы можем делать маленькие дела с большой любовью“. Но в итоге она стала великой женщиной, вы ее тоже прекрасно знаете. Символом милосердия. Поэтому я хочу всем пожелать делать даже маленькие дела с очень большой любовью. Я про мать Терезу», — заключил Андрей Воробьев.

К поздравлению присоединилась и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она поблагодарила социальных работников за добросовестный и ценный труд.