Получателями помощи от социальных работников стали 60 тысяч жителей Подмосковья

Уже более 60 тысяч жителей Подмосковья получают помощь от социальных работников. Самыми популярными услугами стали доставка продуктов и лекарств на дом, сопровождение в больницы и поликлиники.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что востребованным оказался и уход на дому. Услуги оказывают 3,5 тысячи социальных работников.

Мы активно развиваем предоставление услуг на дому некоммерческими организациями Ирина Каклюгина.

Она добавила, что благодаря социальному сертификату житель может сам выбрать поставщика социальных услуг.

В прошлом году жители Московской области получили свыше 13 миллионов социальных услуг.

Ранее стало известно, что пенсионеры в Подмосковье смогут заказать бесплатную доставку продуктов и лекарств в период самоизоляции. Пожилым жителям порекомендовали перейти на домашний режим.