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    17 марта 2022, 17:09

    «Святое для нас — социалка». Все меры поддержки выполнят в Подмосковье

    Воробьев: Подмосковье в полной мере выполнит программы соцподдержки

    Анастасия Аброськина

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях, регион сохранит все меры социальной поддержки. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 24».

    «Святое для нас — социалка». Все меры поддержки выполнят в Подмосковье | Изображение 1

    Он напомнил, что уже в апреле начнется большая программа выплат на детей в возрасте от шести до 18 лет.

    В нашем бюджете, каким бы давлениям он ни подвергался, святое — это социалка, поэтому все программы для поддержки многодетных, учителей, врачей, плюс индексация зарплат — все это находится в работе

    Андрей Воробьев.

    Он добавил, что основная задача — выполнять социальные обязательства.

    «В свое время, в 2014 году, когда первые санкции были, была федеральная программа, и по ней мы построили сотни гектар тепличного хозяйства», — подчеркнул глава Подмосковья.

    Он объяснил, что, несмотря на санкции, в результате у региона сейчас богатый урожай. В качестве примера Воробьев привел тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в Кашире.

    Ранее стало известно, что Подмосковье начнет производить племенные яйца взамен зарубежных поставок.