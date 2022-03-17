Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях, регион сохранит все меры социальной поддержки. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 24».

Он напомнил, что уже в апреле начнется большая программа выплат на детей в возрасте от шести до 18 лет.

В нашем бюджете, каким бы давлениям он ни подвергался, святое — это социалка, поэтому все программы для поддержки многодетных, учителей, врачей, плюс индексация зарплат — все это находится в работе Андрей Воробьев.

Он добавил, что основная задача — выполнять социальные обязательства.

«В свое время, в 2014 году, когда первые санкции были, была федеральная программа, и по ней мы построили сотни гектар тепличного хозяйства», — подчеркнул глава Подмосковья.

Он объяснил, что, несмотря на санкции, в результате у региона сейчас богатый урожай. В качестве примера Воробьев привел тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в Кашире.

Ранее стало известно, что Подмосковье начнет производить племенные яйца взамен зарубежных поставок.