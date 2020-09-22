«Вытирать о людей ноги мы не позволим»: Воробьев поручил защитить жителей Подмосковья от халатных УК

В этих городских округах фактические показатели обращений в ЕДС в несколько раз превысили плановые. Например, в Балашихе жалоб в адрес УК оказалось почти на 1,5 тысячи больше, чем ожидалось. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложили на заседании областного правительства.

Во время видеоконференции губернатор Московской области обратился к главам всех округов, попавших в «красную зону» по числу жалоб жителей, связанных с ненадлежащим состоянием подъездов. Губернатор поручил решить все проблемы в самый короткий срок.

Подъезд — это начало начал. Сколько бы мы ни ремонтировали детские площадки, ямы на дорогах, это очень важно, чувствительно. Не обсуждается. Но в чем нюанс — управляющая компания каждый месяц получает деньги. И если люди платят, они должны получать соответствующего качества услуги. Если о них пытаются вытереть ноги, мы этого не позволим Андрей Воробьев.

В Балашихе, например, наибольшее количество обращений связано с работой группы компаний «ПИК-Комфорт». Много жалоб от ветеранов, проживающих в микрорайоне Заря. Глава округа Сергей Юров доложил, что ситуацию исправят.

«Действительно, у нас относительно того плана, который утвердили нам в ГЖИ Подмосковья, превышен показатель по количеству обращений в ЕДС. <…> Мы провели две встречи по устранению замечаний — сразу после вашего визита и спустя месяц. Мы отдельно по каждой компании сделаем дорожную карту. Отработаем, будем работать на опережение и исправим ситуацию», — сказал он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что все начинается с чистоты и порядка в подъезде, а значит, недопустимо халатное отношение управляющих компаний. Он поручил главам округов разобраться с работой УК и отчитаться о результатах.

Я прошу вас на своем высоком уровне это очень доходчиво, аккуратно или жестко (как удобно, какие слова понимают) — весь набор использовать. Главное, чтобы количество жалоб у нас в Балашихе снижалось Андрей Воробьев.

Но больше всего количество жалоб выросло в Красногорске. Во время видеоконференции глава округа Эльмира Хаймурзина объяснила, в чем сложность.

«Мы проанализировали всплеск обращений в ЦУР. Там есть подоплека, вызванная конфликтом двух управляющих компаний. Порядка 40% обращений было как раз по УК „Жилищный Трест и К“. Анализ мы провели», — сказала она.

Губернатор уточнил, в какой помощи нуждается городской округ для оперативного устранения проблем с халатностью УК. По словам Хаймурзиной, работу ведут на всех уровнях.

Мы сейчас с Госжилинспекцией отрабатываем все. И с правоохранителями начали. В течение ближайшего времени порядок наведем Эльмира Хаймурзина.

Губернатор подытожил, что ждет от глав четких действий и решительности. Через три месяца по всем вопросам послушают детальный отчет.