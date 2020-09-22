Подготовку домов Подмосковья к зиме начнут с приведения в порядок подъездов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона поднял вопрос наведения порядка в подъездах. Они должны быть чистыми и ухоженными.

В Подмосковье 57 тысяч домов и около 150 тысяч подъездов. Регион проводит программы по капитальному ремонту. По словам губернатора, внимание уделяется и обновлению подъездов. Их все нужно привести в порядок. Ведь каждое утро, когда человек выходит из дома, первое, что он видит, — это подъезд.

«Очень хочется, чтобы выходя он видел чистый, опрятный, ухоженный подъезд», — отметил Воробьев.

Над этим много работают управдомы и активные жители. Но ключевое звено — это управляющие компании.

Еще одна проблема, которую нужно решить, — это обман людей с платежками. Такие истории есть в Красногорске.

«Правоохранительная система тоже отреагировала, чтобы людей не обманывали», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор поручил главе Красногорска Эльмире Хаймурзиной помочь пострадавшим жителям.

Тех, кого как-то обидели или взяли двойную оплату… Это недоразумение нужно снять Андрей Воробьев.

Также губернатор обратил внимание на то, что вопросы, связанные с жильем, можно решать в режиме онлайн. При этом старшему поколению нужно подсказать, как эта система работает.