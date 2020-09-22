Подготовку домов Подмосковья к зиме начнут с приведения в порядок подъездов
В Подмосковье 57 тысяч домов и около 150 тысяч подъездов. Регион проводит программы по капитальному ремонту. По словам губернатора, внимание уделяется и обновлению подъездов. Их все нужно привести в порядок. Ведь каждое утро, когда человек выходит из дома, первое, что он видит, — это подъезд.
«Очень хочется, чтобы выходя он видел чистый, опрятный, ухоженный подъезд», — отметил Воробьев.
Над этим много работают управдомы и активные жители. Но ключевое звено — это управляющие компании.
Еще одна проблема, которую нужно решить, — это обман людей с платежками. Такие истории есть в Красногорске.
«Правоохранительная система тоже отреагировала, чтобы людей не обманывали», — подчеркнул Воробьев.
Губернатор поручил главе Красногорска Эльмире Хаймурзиной помочь пострадавшим жителям.
Тех, кого как-то обидели или взяли двойную оплату… Это недоразумение нужно снятьАндрей Воробьев.
Также губернатор обратил внимание на то, что вопросы, связанные с жильем, можно решать в режиме онлайн. При этом старшему поколению нужно подсказать, как эта система работает.