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    22 сентября 2020, 10:29

    Подготовку домов Подмосковья к зиме начнут с приведения в порядок подъездов

    Наза Салех Захи

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона поднял вопрос наведения порядка в подъездах. Они должны быть чистыми и ухоженными.
    Подготовку домов Подмосковья к зиме начнут с приведения в порядок подъездов

    В Подмосковье 57 тысяч домов и около 150 тысяч подъездов. Регион проводит программы по капитальному ремонту. По словам губернатора, внимание уделяется и обновлению подъездов. Их все нужно привести в порядок. Ведь каждое утро, когда человек выходит из дома, первое, что он видит, — это подъезд.

    «Очень хочется, чтобы выходя он видел чистый, опрятный, ухоженный подъезд», — отметил Воробьев.

    Над этим много работают управдомы и активные жители. Но ключевое звено — это управляющие компании.

    Еще одна проблема, которую нужно решить, — это обман людей с платежками. Такие истории есть в Красногорске.

    «Правоохранительная система тоже отреагировала, чтобы людей не обманывали», — подчеркнул Воробьев.

    Губернатор поручил главе Красногорска Эльмире Хаймурзиной помочь пострадавшим жителям.

    Тех, кого как-то обидели или взяли двойную оплату… Это недоразумение нужно снять

    Андрей Воробьев.

    Также губернатор обратил внимание на то, что вопросы, связанные с жильем, можно решать в режиме онлайн. При этом старшему поколению нужно подсказать, как эта система работает.

    Новости SMI.FM