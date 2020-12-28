Воробьев поручил проинформировать жителей до конца января о закрытии и рекультивации подмосковных полигонов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования проинформировать жителей о закрытии полигонов на территории региона в январе 2021 года. Об этом он сообщил в понедельник, 28 декабря, на совещании с зампредами правительства.

Во время совещания Андрея Воробьева с заместителями председателя правительства региона министр экологии и природопользования Андрей Разин сообщил, что в 2021 году он посетит все закрывшиеся мусорные полигоны, которые еще не рекультивированы, и встретится с жителями.

«По семи объектам, которые уже находятся на стадии рекультивации, мы все графики представим. Они будут на сайте Министерства экологии Подмосковья и на сайтах администраций муниципалитетов. Потому что жители в первую очередь обращаются туда», — сообщил министр.

По объектам, где дата рекультивации неизвестна, Разин планирует встретиться с общественниками и рассказать о планах правительства. К 2024 году будет составлен график рекультивации этих объектов.

Воробьев поручил не откладывать информирование жителей до поездки на полигоны, а в январе сделать точечную рассылку о том, что мусорные свалки закрыли в Московской области, следовательно, завоз отходов туда запрещен.

«Нужно совершенно спокойно в январе сделать точечную рассылку и проинформировать, что в рамках президентского проекта „Чистая страна“ полигон „Ядрово“ закрыли, а закрытие уже не предполагает завоз отходов», — сказал Андрей Воробьев.