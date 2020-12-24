Последнюю городскую свалку закрыли в Подмосковье

В Подмосковье больше нет ни одного действующего полигона бытовых отходов. О закрытии последней свалки «Лесной» сообщили власти региона.

Теперь в Московской области не осталось ни одной свалки. Накануне досрочно закрыли мусорный полигон «Озеры». Он мог проработать до 2024 года, но губернатор Андрей Воробьев поручил закрыть полигоны к концу 2020-го.

В регионе уже заработало девять комплексов по переработке отходов, а всего их появится 11. По словам губернатора, КПО соответствуют современным экологическим стандартам. Они не только помогут избавиться от неприятного запаха, но и позволят избежать загрязнения экологии.

Воробьев 15 декабря участвовал в закрытии полигона «Ядрово» в Волоколамском городском округе. Тогда глава региона сообщил, что сейчас на семи полигонах идет рекультивация. При этом работы на 10 закрытых свалках уже завершены. Губернатор подчеркнул, что жители стали больше заниматься разделением мусора. Их вовлеченность помогла вывезти на два миллиона тонн меньше мусора.