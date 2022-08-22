Воробьев назвал потенциально опасные территории Подмосковья в связи с лесными пожарами

Сильная жара продолжается в регионе. Из-за погоды пожарная опасность остается на высоком уровне. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о переходе сотрудников МЧС и «Мособлпожспаса» на усиленную форму службы. Эксперты держат ситуацию на контроле.

«И „Мособлпожспас“, и сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг, перешли на усиленную форму несения службы, чтобы максимально внимательно смотреть за всем, что происходит в лесах», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что сейчас подмосковные пожарные помогают бороться с огнем в Рязанской области. Москва и Подмосковье выделили на это дополнительные средства и ресурсы.

«Мы со своей стороны держим ухо востро. И по всем торфяным территориям, которые были обводнены и сегодня сопровождаются нами в части их пожарной безопасности, и все, что касается лесов, сухой травы, — все это имеет принципиально важное значение при отсутствии осадков и в ситуации, которая сложилась», — отметил глава региона.

Он заявил, что потенциально опасные территории — это Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломна и Шатура. Там и во всех других уголках региона он призвал быть предельно аккуратными во время летнего отдыха.

«Еще раз не лишним будет напомнить, обратиться ко всем, кто отдыхает в летнее время, попросить предельно аккуратными быть и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем. Это всегда очень печально заканчивается, особенно там, где это происходит бесконтрольно», — сказал он.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что из-за обстановки в Рязанской области подмосковные службы усилили пожарную охрану.