Воробьев попросил обезопасить студентов от «гуляний» во время дистанционки

Колледжи и вузы в Подмосковье с 16 ноября переходят на дистанционное обучение. Однако некоторым студентам такой формат не по душе. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что учащимся нужно разъяснить важность такой меры.

Здесь мы видим обращения и самих студентов, и некое недовольство. Но прошу нашу систему образования, руководителей колледжей разъяснить логику наших действий, а также максимально обезопасить ребят от того, чтобы они, так скажем, не переусердствовали в другом. Я имею в виду какие-то гуляния или другие занятия Андрей Воробьев.

По его словам, власти пошли на такую меру, чтобы не допустить активного распространения коронавируса. Воробьев подчеркнул, что важно сохранить дистанционное обучение на какое-то время. При этом студенты должны получать знания в полном объеме.

Ранее губернатор заявил, что важно не допустить «закрытия экономики». Нужно стараться сделать так, чтобы предприятия не закрывались, а люди получали доходы.

За последние сутки в Московской области зарегистрировано еще 810 случаев коронавируса. За все время эпидемии в регионе заразились 97 467 человек.