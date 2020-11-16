Третий день подряд в России выявили более 22 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки подтвердили 22 778 случаев COVID-19. Показатель превышает планку в 22 тысячи третий день подряд. Инфекцию выявили у жителей 85 регионов. Почти четверть из них (24,8%) переносят ее бессимптомно.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 1 948 603 человек. В настоящее время больны 461 265 жителей РФ.

Выздороветь за последние 24 часа удалось 13 864 пациентам. Врачи уже помогли 1 453 849 заболевшим COVID-19. Скончались 303 инфицированных, всего из-за COVID-19 умерли 33 489 человек.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве новых заболевших 6360, в Санкт-Петербурге — 2039, в Московской области — 810. Нижегородская область и Республика Карелия входят в пятерку регионов по числу выявленных за сутки случаев: здесь прибавилось 403 и 353 пациента с коронавирусом соответственно.

В стране, уточнили в Роспотребнадзоре, провели уже более 69,1 миллиона тестов на коронавирус. Только за день сделано 534 тысячи анализов. Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус остаются 458 641 человек.

COVID-19 может протекать с осложнениями у тех, кто страдает различными хроническими заболеваниями. Инфекция опасна для диабетиков, людей с ожирением и онкологией, с болезнями сердца, почек, суставов и сосудов, а также перенесших трансплантацию органов.