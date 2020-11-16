Воробьев назвал главную задачу Подмосковья во время пандемии

Главная задача в Подмосковье — не допустить закрытия экономики. Тогда жители региона не лишатся доходов, заявил губернатор области Андрей Воробьев.

«Вы видите, что некоторые регионы вынуждены практически закрываться. Наша задача — избежать этого сценария, чтобы экономика, предприятия работали, а люди не лишались достатка», — заявил Воробьев на совещании с зампредами.

По словам главы региона, система здравоохранения в Подмосковье работает напряженно. Ситуация с коронавирусом заставила всех быть более внимательными.

Для обеспечения людей своевременной медицинской помощью в Московской области продолжают создавать новые койко-места. Но в ближайшее время, уточнил Андрей Воробьев, власти прекратят это делать. Регион остановится на 19 тысячах коек. А следующий шаг — не превышать этот порог. Сейчас в больницах и госпиталях есть по 20–25% свободных мест.

Также власти продолжают уделять особое внимание амбулаторному звену. Но на него все еще очень большая нагрузка. Поэтому так важно соблюдать все требования Роспотребнадзора и не допустить распространения болезни.