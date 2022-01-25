«Мособлгаз» сделает адресную рассылку по подключениям газа

В Подмосковье сделают адресную рассылку по программе социальной газификации, чтобы житель каждого населенного пункта знал, когда, на каких улицах и в каких домах будут подключать газ. Об этом рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Сделать адресную рассылку поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждый житель получит исчерпывающую о том, когда газ придет в его населенный пункт, когда газ появится на его улице, в его доме.

Одним из ключевых округов является Красногорск, где решили проблему из-за закрытых ГРС.

«Есть так называемая ГРС „Архангельское“, которая на протяжении пяти, даже чуть более пяти лет была закрыта для подключения новых потребителей. Благодаря президентскому проекту, совместно с коллегами из „Газпрома“ нам удалось решить эту проблему. И сейчас городской округ Красногорск попал на 100% в догазификацию», — сообщил глава «Мособлгаза».

Источник фото: телеканал «360»

В Красногорске в проект вошли 36 населенных пунктов, из них девять полностью догазифицировали в 2021 году.

«Основной объем газификации здесь будет с мая по ноябрь 2022 года», — сказал Баранов.