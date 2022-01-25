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    25 января 2022, 16:08

    «Мособлгаз» сделает адресную рассылку по подключениям газа

    Глава «Мособлгаза» Баранов: жителям Подмосковья сделают рассылку по графику соцгазификации

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    В Подмосковье сделают адресную рассылку по программе социальной газификации, чтобы житель каждого населенного пункта знал, когда, на каких улицах и в каких домах будут подключать газ. Об этом рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

    «Мособлгаз» сделает адресную рассылку по подключениям газа

    Сделать адресную рассылку поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждый житель получит исчерпывающую о том, когда газ придет в его населенный пункт, когда газ появится на его улице, в его доме.

    Одним из ключевых округов является Красногорск, где решили проблему из-за закрытых ГРС.

    «Есть так называемая ГРС „Архангельское“, которая на протяжении пяти, даже чуть более пяти лет была закрыта для подключения новых потребителей. Благодаря президентскому проекту, совместно с коллегами из „Газпрома“ нам удалось решить эту проблему. И сейчас городской округ Красногорск попал на 100% в догазификацию», — сообщил глава «Мособлгаза».

    «Мособлгаз» сделает адресную рассылку по подключениям газа | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В Красногорске в проект вошли 36 населенных пунктов, из них девять полностью догазифицировали в 2021 году.

    «Основной объем газификации здесь будет с мая по ноябрь 2022 года», — сказал Баранов.