Соцгазификация охватит 75 тысяч домов Подмосковья в 2022 году

Программа социальной газификации в Московской области в 2022 году охватит 75 тысяч домов. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в ходе правительственного совещания доложил зампред Евгений Хромушин.

Программа социальной газификации в Подмосковье — самая большая в России. Она охватит порядка 300 тысяч человек, 115 тысяч домов, свыше 2,8 тысячи населенных пунктов.

«План на 2022 год (и я буду говорить сейчас о домовладениях) — это в первом квартале подключить 12,8 тысячи домов, во втором — 14,4 тысячи, в третьем — 22,3 тысячи и в четвертом — 25,5 тысячи именно домовладений. Всего мы должны в этом году подключить 75 тысяч оставшихся домов», — доложил вице-губернатор.

Новые заявки поступают от жителей каждый день, добавил Хромушин. С момента поступления заявки срок подключения занимает от 15 до 60 дней, указал он.

Хромушин отметил, что план на 2021 год в регионе полностью выполнили. Газ в Подмосковье по президентской программе уже получили 37 тысяч жителей.

«То есть в домах уже стоят новые плиты, бойлеры или газовые котлы», — отметил Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Таким образом, сейчас в Подмосковье реализовано 10% программы.

Глава «Мособлгаза» Игорь Баранов подтвердил, что все идет по графику.

Воробьев отметил, что к концу года по программе соцгазификации подключат около 90 тысяч домов.

«Когда газифицируем, можно заняться подсчетом того, какое количество людей живет в этих домах. Но самое главное, что наша задача — создать комфортные условия для проживания», — указал губернатор.

Хромушин также заявил, что на этой неделе решат вопрос с предоставлением льгот по соцгазификации.

«И мы берем себе поручение, Андрей Юрьевич, с учетом того, что вы поручили, — до четверга отработать с Минсоцразвития и Минэнерго порядок предоставления льгот по отдельным категориям граждан», — сказал он.

До 150 тысяч малообеспеченных семей в Подмосковье смогут получить готовы комплекты оборудования.

Губернатор заявил, что у каждого главы муниципалитета к началу недели должна быть информация о том, в какие сроки и в каких населенных пунктах проведут газ.

«Каждый глава должен знать, какой населенный пункт будет газифицирован на этой неделе и в течение месяца», — указал Воробьев.