Воробьев: Подмосковье обеспечит детей с сахарным диабетом приборами контроля глюкозы

Приборы непрерывного мониторинга глюкозы закупили для детей с сахарным диабетом первого типа в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, на начальном этапе оборудованием обеспечат 1250 пациентов.

Приборы доставили в Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Подмосковья.

Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине Андрей Воробьев.

Он рассказал, что на диспансерном наблюдении находятся 2,5 тысячи юных пациентов с сахарным диабетом первого типа. Родители просили обеспечить их системами мониторинга.

«Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны», — подчеркнул губернатор.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы позволяют отслеживать уровень сахара в крови в реальном времени при помощи мобильного приложения.

По результатам наблюдений врач сможет контролировать состояние юного пациента и корректировать лечение. Эндокринологи Подмосковья уже прошли обучение по работе с новой техникой.

Как сообщила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, получить прибор можно у лечащего врача по месту жительства. Он запишет ребенка в НИКИ, где пациенту выдадут прибор и объяснят систему его работы.

Ранее губернатор рассказал о подкожных чипах, которые Подмосковье планирует приобрести для диабетиков. Они позволят прогнозировать подъем и спад глюкозы в крови.