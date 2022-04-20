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    20 апреля 2022, 14:10

    Подмосковье закупит детям с сахарным диабетом новые системы для контроля глюкозы

    Анастасия Аброськина

    Новые технологии для контроля глюкозы у детей с сахарным диабетом внедрят в Подмосковье. Подкожные чипы позволят им забыть о постоянных проколах кожи. Они придут на смену стандартным тест-полоскам.

    Подмосковье закупит детям с сахарным диабетом новые системы для контроля глюкозы | Изображение 1

    С такой инициативой еще в ноябре прошлого года выступила Мособлдума. Инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Жители Московской области не раз просили сменить для детей стандартные тест-полоски, для которых нужно постоянно колоть палец, на новые технологии.

    Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что губернатор поддержал предложение.

    Эти системы постоянно отслеживают уровень глюкозы — прогнозируют подъем и спад, что позволяет предупредить опасное для жизни состояние

    Андрей Голубев.

    Специальный подкожный чип может контролировать уровень глюкозы в постоянном режиме. Сахарным диабетом страдают более двух тысяч детей в Подмосковье.

    Им необходим постоянный прием инсулина. Каждый год среди несовершеннолетних жителей в Подмосковье выявляют от 230 до 280 новых случаев диабета.

    «Теперь дети с сахарным диабетом, имеющие место жительства в Подмосковье, будут обеспечены современными средствами контроля сахара в крови», — подчеркнул Голубев.

    Закупку новых изделий осуществит Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Подмосковья.