Подмосковье закупит детям с сахарным диабетом новые системы для контроля глюкозы

Новые технологии для контроля глюкозы у детей с сахарным диабетом внедрят в Подмосковье. Подкожные чипы позволят им забыть о постоянных проколах кожи. Они придут на смену стандартным тест-полоскам.

С такой инициативой еще в ноябре прошлого года выступила Мособлдума. Инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Жители Московской области не раз просили сменить для детей стандартные тест-полоски, для которых нужно постоянно колоть палец, на новые технологии.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что губернатор поддержал предложение.

Эти системы постоянно отслеживают уровень глюкозы — прогнозируют подъем и спад, что позволяет предупредить опасное для жизни состояние Андрей Голубев.

Специальный подкожный чип может контролировать уровень глюкозы в постоянном режиме. Сахарным диабетом страдают более двух тысяч детей в Подмосковье.

Им необходим постоянный прием инсулина. Каждый год среди несовершеннолетних жителей в Подмосковье выявляют от 230 до 280 новых случаев диабета.

«Теперь дети с сахарным диабетом, имеющие место жительства в Подмосковье, будут обеспечены современными средствами контроля сахара в крови», — подчеркнул Голубев.

Закупку новых изделий осуществит Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Подмосковья.