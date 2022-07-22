В июле подмосковная семья взяла под опеку девять сирот из Донбасса, и сегодня они вместе живут в двухэтажном доме. Губернатор Андрей Воробьев, навестив их, поблагодарил супругов Татьяну и Дмитрия за поступок, подаривший детям будущее.

Большая семья живет в Люберцах. Теперь Татьяна и Дмитрий воспитывают 11 детей — двоих родных и девять приемных из Донбасса.

Сегодня мы приехали в очень большую семью — к Дмитрию и Татьяне, к этим добрым людям, взявшим детей из Донецка, которые с первого же дня называют вас мамой и папой, за что вам большое спасибо Андрей Воробьев.

Супруги воспитывали двойняшек Руслана и Ирину — им по два года. Они всегда мечтали о большой семье.

Татьяна и Дмитрий обратилась в органы опеки и прошли курс подготовки приемных родителей. Это первые усыновленные дети для них.

«Я, конечно, был поражен тем интересным случаем про вашего племянника, который два года назад нарисовал вашу семью из 11+2. Двое родителей, 11 детей — так и получилось», — отметил Андрей Воробьев.

Дмитрий работает технологом хлебопекарного производства, а Татьяна — в отпуске по уходу за детьми. Узнав о возможности взять под опеку сирот, супруги выразили готовность сделать это.

Семья получила большой двухэтажный дом в Люберцах. Детей школьного возраста зачислили в гимназию, и сейчас решается вопрос по устройству двух ребят в детский сад.

У нас 260 семей тоже готовы и ждут детишек. Мы делаем все, чтобы они воспитывались на должном уровне Андрей Воробьев.

По его словам, кто-то из детей мечтает заниматься карате, кто-то — петь или танцевать. Это можно реализовать в Подмосковье.

«Мы обязательно будем сопровождать эти важные процессы. И еще раз вам слова благодарности. Очень хочется, чтобы дети все свои самые смелые мечты реализовали. Видно, как вы к ним относитесь. <…> Девчонки великолепные, старший брат держит все под контролем, вижу. Успехов вам, будем за вами следить, как вы учитесь», — подытожил губернатор.

Дети получили в подарок самокаты, велосипеды, игрушки. Они родные братья и сестры, которые долгое время жили в разных детских домах ДНР.