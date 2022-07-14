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    14 июля 2022, 13:16

    «Искренне восхищает». Воробьев — о семье из Подмосковья, принявшей 9 сирот из ДНР

    Воробьев поблагодарил семью из Подмосковья за опеку над 9 сиротами из ДНР

    Анастасия Аброськина

    Самая большая в России приемная семья, взявшая под опеку девять сирот из ДНР, появилась в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил супругов Татьяну и Дмитрия за то, что окружили детей заботой.

    «Искренне восхищает». Воробьев — о семье из Подмосковья, принявшей 9 сирот из ДНР | Изображение 1

    Это одна из многих приемных семей Московской области, уже взявших под опеку детей из Донбасса.

    Искренне восхищает, что почти все семьи из Подмосковья принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, не разлучая братьев и сестренок

    Андрей Воробьев.

    Дети вместе с приемным папой прибыли утром на Киевский вокзал — там их встретила его супруга Татьяна. Долгое время родные братья и сестры жили в разных детских домах ДНР.

    «Искренне восхищает». Воробьев — о семье из Подмосковья, принявшей 9 сирот из ДНР | Изображение 2

    «Сегодня еще для девяти ребят особенный день. Особенный он, безусловно, и для самих родителей. Слова благодарности Татьяне и Дмитрию за их доброе сердце. Это самая большая приемная семья в нашей стране, которая взяла детишек из Донбасса», — отметил губернатор Подмосковья.

    Татьяна поделилась, что они с супругом долго ждали встречу с детьми. Заранее знакомились с ними по видеосвязи.

    «Искренне восхищает». Воробьев — о семье из Подмосковья, принявшей 9 сирот из ДНР | Изображение 3

    «Я сама пришла в отдел опеки — поинтересовалась, можно ли взять ребятишек, и нам предложили такой вариант. С детьми познакомились по видеосвязи, нам они очень понравились. Мы с мужем мечтали о большой семье: он хотел шестерых, я — пятерых», — рассказала она.

    Дети будут жить в большом доме, где есть игры, книги, а рядом — игровая площадка и спортивный стадион.

    «В апреле к нам в Подмосковье приехали первые 28 детишек из Донбасса, чтобы обрести здесь семью, любящих родителей. На днях мы виделись. Ребята адаптировались, их не узнать, на лицах — счастье», — рассказал Андрей Воробьев.

    В сентябре детей зачислят в детские сады и школы, чтобы они могли начать полноценную жизнь.

    «Искренне восхищает». Воробьев — о семье из Подмосковья, принявшей 9 сирот из ДНР | Изображение 4

    «С ними будут работать служба сопровождения замещающих семей, психологи, социальные педагоги, а также другие наши сотрудники», — добавила заместитель министра соцразвития Подмосковья Дарья Романова.

    Семеро ребят из Донецка уже приехали в новый дом — там их встретили родные дети Татьяны и Дмитрия.