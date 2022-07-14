Самая большая в России приемная семья, взявшая под опеку девять сирот из ДНР, появилась в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил супругов Татьяну и Дмитрия за то, что окружили детей заботой.

Это одна из многих приемных семей Московской области, уже взявших под опеку детей из Донбасса.

Искренне восхищает, что почти все семьи из Подмосковья принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, не разлучая братьев и сестренок Андрей Воробьев.

Дети вместе с приемным папой прибыли утром на Киевский вокзал — там их встретила его супруга Татьяна. Долгое время родные братья и сестры жили в разных детских домах ДНР.

«Сегодня еще для девяти ребят особенный день. Особенный он, безусловно, и для самих родителей. Слова благодарности Татьяне и Дмитрию за их доброе сердце. Это самая большая приемная семья в нашей стране, которая взяла детишек из Донбасса», — отметил губернатор Подмосковья.

Татьяна поделилась, что они с супругом долго ждали встречу с детьми. Заранее знакомились с ними по видеосвязи.

«Я сама пришла в отдел опеки — поинтересовалась, можно ли взять ребятишек, и нам предложили такой вариант. С детьми познакомились по видеосвязи, нам они очень понравились. Мы с мужем мечтали о большой семье: он хотел шестерых, я — пятерых», — рассказала она.

Дети будут жить в большом доме, где есть игры, книги, а рядом — игровая площадка и спортивный стадион.

«В апреле к нам в Подмосковье приехали первые 28 детишек из Донбасса, чтобы обрести здесь семью, любящих родителей. На днях мы виделись. Ребята адаптировались, их не узнать, на лицах — счастье», — рассказал Андрей Воробьев.

В сентябре детей зачислят в детские сады и школы, чтобы они могли начать полноценную жизнь.

«С ними будут работать служба сопровождения замещающих семей, психологи, социальные педагоги, а также другие наши сотрудники», — добавила заместитель министра соцразвития Подмосковья Дарья Романова.

Семеро ребят из Донецка уже приехали в новый дом — там их встретили родные дети Татьяны и Дмитрия.