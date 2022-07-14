Приемная семья из Подмосковья взяла под опеку самое большое количество братьев и сестер из ДНР

Еще одну приемную семью для сирот из Донбасса нашли в Подмосковье. Татьяна и Дмитрий взяли под опеку сразу девять детей — родных братьев и сестер. Из них самому младшему ребенку — три года. Теперь семья будет жить в своем доме в Люберцах.

Братьев и сестер встретили на вокзале приемные родители и заместитель министра социального развития Подмосковья Дарья Романова.

Мы все очень рады, что у нас приемная семья принимает самое большое количество ребят, которые остались без попечения родителей. Они братья и сестры между собой Дарья Романова.

Родные братья и сестры проживали в разных детских домах Донецка. Диме — 15 лет, Никите — 14, Снежане — 12, Ане — 11, Каролине — 10, Сергею — восемь, Игорю — шесть, Веронике — пять, а Люде — всего три.

Пока в Подмосковье прибыли семеро детей — их привезли из Курска, куда недавно эвакуировали из Донбасса. Двое самых младших остались в доме ребенка ДНР, но вечером они тоже встретятся с новой семьей.

«Две самые младшие сестренки, к сожалению, были в разных детских организациях. Сегодня все как раз увидятся, а кто-то даже впервые. Очень рады, что наши ребята воссоединяются, встречаются. И все это происходит в Подмосковье», — сказала в разговоре с «360» Дарья Романова.

Приемная мама Татьяна поделилась с «360», что для них с мужем это стало долгожданным шагом.

Мы всегда мечтали о большой семье с мужем. У нас дом большой, все хорошо. У родителей тоже были большие семьи — и по линии мужа, и по моей Татьяна.

У супругов есть двойняшки — им по два года. С детьми из ДНР они знакомились заранее по видеосвязи.

Семья будет жить в двухэтажном доме на территории детской SОS-деревни Томилино. Внутри — большие кухня и гостиная, на втором этаже — четыре спальни.

В доме есть стеллажи для книг, развивающих игр. У каждого ребенка — свое спальное место. Рядом игровая площадка и спортивный стадион.

Татьяна увлекается вязанием, любит готовить. Ее супруг играет на гитаре, интересуется спортом и рыбалкой.