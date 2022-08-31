Многодетные и малообеспеченные семьи Подмосковья получили выплаты на подготовку детей к началу нового учебного года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил, что в зависимости от ситуации это три или 13 тысяч рублей.

Малообеспеченные семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили 13 тысяч, а многодетные — по три тысячи рублей на каждого школьника.

Мы помогаем многодетным — идут выплаты. И тем, у кого материальное положение сложное. Есть разные ассигнования — это и 13 тысяч, и три тысячи Андрей Воробьев.

Также первоклассники из малообеспеченных семей получили к 1 сентября рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

«Бюджеты [семей] могут быть разные. Бюджет может быть и 30 тысяч, и 50 тысяч. Наша задача — помочь тем, кто нуждается и испытывает сложности с деньгами», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Выплату в размере трех тысяч рублей на каждого школьника получают 120 тысяч многодетных семей в Московской области.

«И еще порядка трех тысяч человек получают по 13 тысяч. Мы стараемся уделить внимание всем тем, кто в этом нуждается», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что педагоги самых эффективных школ Подмосковья начнут получать доплаты с сентября.