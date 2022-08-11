Нуждающиеся семьи Подмосковья получили выплаты на подготовку детей к 1 сентября

Родители школьников из Подмосковья получили выплаты к 1 сентября. Их начали перечислять 10 августа. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Многодетным семьям на каждого школьника по три тысячи рублей, а семьи с невысокими доходами, воспитывающие ребенка-инвалида, получили выплату в 13 тысяч рублей», — напомнила Ирина Каклюгина.

Чтобы выплаты на детей приходили автоматически, один из родителей должен подать заявление на «Госуслугах».

Также первоклассники из малообеспеченных семей получают к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье новых школ и детских садов в этом учебном году.