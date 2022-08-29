Педагоги самых успешных школ Подмосковья начнут получать доплату с сентября

По итогам этого года в Московской области не осталось ни одной школы в красной зоне, заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина на совещании правительства региона. По ее данным, если в 2020 году таких школ было 44, то в 2021-м — 15.

«Кроме того, количество школ в зеленой зоне у нас составляет 49%, то есть каждая вторая школа Московской области показывает высокий образовательный результат», — сообщила Каклюгина губернатору региона Андрею Воробьеву.

Она также напомнила о доплатах, которые получают директора школ в зеленой зоне, если образовательное учреждение находится в ней три года подряд. В этом случае директор на протяжении всего учебного года получает доплату к своей зарплате — 83 тысячи рублей ежемесячно, уточнила вице-губернатор.

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«Если школа попала в зеленую зону впервые, то директор к своей зарплате из регионального бюджета получает доплату 53 тысячи рублей ежемесячно», — добавила она.

Кроме того, начиная с сентября в Подмосковье предусмотрели также доплату педагогической команде — учителям школ из зеленой зоны.

«Мы предусмотрели гранты. Максимальный грант на школу составляет 20 миллионов рублей. В среднем по школам зеленой зоны он составит 4,5 миллиона рублей», — заключила Каклюгина.