Мытищинскую хорду в Подмосковье откроют в 2024 году. Она разгрузит дороги, которые работают уже на пределе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. Новая трасса станет дублером одного из самых интенсивных участков МКАД.

Мытищинская хорда — новая дорога с маршрутом Виноградово — Болтино — Тарасовка. Это платная трасса, которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. Ее строят с привлечением средств инвестора.

Она разгрузит и Дмитровку, и Ярославку, и Осташковское шоссе, которые работают на пределе. Мы здесь неслучайно, потому что население растет Андрей Воробьев.

Хорда выведет транзит из Мытищ и Пушкино, облегчит путь и улучшит транспортную ситуацию еще для 850 тысяч жителей Подмосковья.

Это первое концессионное соглашение о строительстве дороги с привлечением средств инвестора в Подмосковье. Заключили договор в 2018 году, а в 2020-м приступили к работе.

«Сегодня мы инспектируем эту дорогу, чтобы сдать ее в срок в 2024 году. Еще на территории Московской области реализуем 47 проектов — и федеральных, и региональных. Идет мощная модернизация федеральных трасс», — подчеркнул губернатор.

По его словам, речь о трассах М-12 Москва — Казань, М-5 «Урал» и многих других, которые позволят объезжать узкие места.

Уникальность хорды

Максимальная скорость на Мытищинской хорде составит 110 километров в час. Дорога сможет пропускать через себя до 39 тысяч машин в сутки.

«Очень надеюсь, что в 2024 году, дай бог всем здоровья, будем уже совершенно спокойно со скоростью 110 километров в час здесь передвигаться, быстрее возвращаться домой, приезжать на работу, в любимые места», — сказал Андрей Воробьев.

На трассе будет четыре полосы движения. Построят 11 мостов и путепроводов, шесть развязок, пять пунктов оплаты.

Сейчас строительная готовность хорды достигла 25%. Возводят мост через реку Чанку и сразу три развязки — с Афанасовским и Пироговским шоссе, а также в районе поселка Мебельная Фабрика.

Стоимость проезда установят, когда завершится строительство. Будет действовать система лояльности для оплаты проезда по транспондеру.