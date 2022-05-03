Строительство Мытищинской хорды сделает безопаснее движение в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова проверила ход строительства Мытищинской хорды (автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка).

Строительство дороги проводится на территории городских округов Мытищи и Пушкино. Здесь ведутся работы по устройству земляного полотна, строительству искусственных сооружений, включая путепровод через Пироговское шоссе, моста через реку Чанку, а также возведение одной из шести транспортных развязок. Строительство организовано на протяжении более десяти километров будущей скоростной трассы.

Зампред правительства Московской области Анна Кротова сообщила, что строительство этого объекта стоит на личном контроле губернатора Андрея Воробьева.

«Строительство объекта началось в 2020 году, а завершить работы планируется в 2024 году. Работы ведутся в графике. Санкционные ограничения в отношении России не влияют на проект — в строительстве максимально задействована ресурсная база и предприятия Подмосковья. Поставка песка, железобетонных изделий, металлоконструкций, бетона осуществляется из Щелкова, Дмитрова, Сергиева Посада, Мытищ, Протвина и других подмосковных городов. Большая часть импортных материалов уже закуплена и поставлена на площадку. Прорабатываются варианты импортозамещения или альтернативные пути поставки для остальных материалов», — отметила Кротова.

Концессионером и инвестором проекта строительства Мытищинской хорды выступает группа «ВИС». Финансовым партнером строительства стал Газпромбанк. Трасса возводится с привлечением внебюджетного финансирования. Так, доля частных инвестиций в проекте составляет около 80%. Благодаря участию частного инвестора без серьезной одномоментной нагрузки на бюджет области в Подмосковье появится новая транспортная хорда. Она значительно улучшит транспортную доступность для более чем 850 тысяч жителей Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Новая дорога протянется от Дмитровского до Ярославского шоссе — на удалении к северу от МКАД, выполняя роль дублера одного из самых загруженных участков кольцевой дороги, сохраняя и улучшая транспортные связи между населенными пунктами. Реализация проекта позволит перераспределить транспортные потоки, выведет часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино, разгрузит на 20–30% Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. Это повысит безопасность дорожного движения для местных жителей, а для транзитного транспорта — обеспечит быстрый и комфортный проезд по современной трассе.

Кроме того, на протяжении 16-километровой трассы предусмотрено возведение 11 мостов и путепроводов, шести транспортных развязок и пяти пунктов сбора оплаты.