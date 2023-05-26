Подмосковье 26 мая 2023, 15:16 Андрей Воробьев назвал важным баланс между строительством жилья и школ в Подмосковье

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Программа строительства жилья в Подмосковье должна балансировать с возведением новых школ и детских садов, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «это то, что важно для каждой семьи».

«Мы стараемся обеспечивать перемены и строить то, что важно для каждой семьи. Без школ, детских садов, поликлиник невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сообщил губернатор.

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Воробьев добавил, что в этом традиционно есть потребность, поскольку новые школы и детские сады всегда ждут.

Когда мы строим новое жилье, стараемся обязательно сбалансировать его со строительством новых детских садов и школ. Андрей Воробьев

Он проверил 26 мая строительство самой большой школы в Ступине и детского сада в этом же городском округе.

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