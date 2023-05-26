Важное 26 мая 2023, 13:10 Самую большую в Ступине школу откроют в 2024 году — губернатор Воробьев Губернатор Воробьев назвал срок открытия самой большой школы в Ступине

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Школу в микрорайоне Юго-Западном в Ступине откроют к 2024 году. Она станет самой большой в городском округе, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, новый образовательный центр разгрузит три ближайшие школы, где ребята учатся в две смены.

Задача — завершить строительство досрочно, отметил Воробьев. Школа примет 825 учеников.

Это будет самая большая школа в Ступине и, надеюсь, самая лучшая. Задача — сдать ее раньше сроков. Андрей Воробьев

Строители планируют закончить работу в 2023-м, чтобы ученики смогли сесть за парты уже в следующем году.

«Всего же в 2024-м мы планируем сдать в Ступине три школы: в квартале „Надежда“, микрорайоне Юго-Западном и пристройку к Верзиловской школе», — уточнил губернатор Подмосковья.

Без второй смены в школах — к 2025 году

Сейчас в городском округе Ступино во вторую смену учатся 1025 ребят. Три новые школы помогут полностью исправить это к 2025 году.

Одна из них — та, которую строят в микрорайоне Юго-Западном. Она разгрузит лицей № 1, школы № 5 и 9.

Внутри обустроят актовый и два спортивных зала, кабинет врача, библиотеку. Во внутреннем дворике появится спортивная зона с местами отдыха и площадками для активных игр.

Предусмотрят все удобства для маломобильных жителей: пандусы, электрические подъемники на сцену в актовом зале, лифты. Школа войдет в состав образовательного центра № 9.

«У нас школа на 600 человек, но по факту учатся уже 1,2 тысячи, поэтому очень ждем открытия. Хотим создать физико-математический класс, академические классы — сотрудничать с вузами, чтобы ребенок уже в основной школе определялся с будущим. Наша школа — одна из 100 лучших в Московской области», — рассказала директор школы № 9 Елена Семченко.

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