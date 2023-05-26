Подмосковье 26 мая 2023, 11:30 Первый детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине откроют летом — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: новый детский сад в Ступине откроют через месяц

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Первый детский сад в микрорайоне Дубки в Ступинском округе откроют в июне. Его строительство уже вышло на финишную прямую, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Дошкольный центр примет 250 ребят.

Каждый год в Московской области строят около 50 школ и детских садов. Один из новых образовательных центров скоро откроют в Ступине.

Сдадим садик уже через месяц. Здесь почти все готово, нам осталось 5% — фасад доделать, новое оборудование подключить, провести озеленение. Андрей Воробьев.

По словам губернатора, к осени в 18 городских округах откроют 27 школ, а к концу года — 26 детских садов.

Прежде в микрорайоне Дубки в Ступине не было дошкольного учреждения, а ближайшие находились в 20 минутах ходьбы и уже были переполнены. Новый детский сад разгрузит их и примет 250 воспитанников.

Предусмотрят разные программы образования. Откроют центр раннего развития и начнут реализовывать областной проект «Предшкола: стандарт детского сада».

С начала этого года в Подмосковье открыли 11 новых детских садов в девяти городских округах. Это создало свыше 2,6 тысячи мест. Больше всего дошкольных центров заработало в Красногорске.

Еще около 6,5 тысячи мест для ребят появится в новых детских садах Подмосковья к концу года.

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