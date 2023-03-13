Подмосковье 13 марта 2023, 18:26 Воробьев назвал уровень дефицита медицинских кадров в Подмосковье Губернатор Воробьев: дефицит медкадров в Подмосковье составляет 1,7 тыс. человек Пресс-служба губернатора Московской области

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В Подмосковье продолжается реализация большой программы по строительству медицинских учреждений. Объекты стараются вводить в эксплуатацию с опережением сроков. При этом актуальным остается вопрос с кадровой укомплектованностью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в декабре в Подмосковье открыли поликлинику на 600 посещений в микрорайоне Подлипки в Коломне, ввели два модульных ФАПа в Егорьевске и Чехове.

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В этом месяце, по данным Воробьева, запустят в работу пристройку к поликлинике в Реутове, поликлинику в микрорайоне Южном в Домодедове, а также Удельнинскую поликлинику в Раменском.

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«До конца года достроим два объекта в Одинцове и „Иваньковских двориках“ в Серпухове. В сентябре досрочно сдадим поликлинику на 200 посещений в поселке Пироговский в Мытищах», — сообщил губернатор.

Воробьев обратил отдельное внимание на решение кадровой проблемы медучреждений. Глава региона отметил, что на встречах с жителями часто поднимается вопрос о том, что у врачей забито расписание, записаться не получается.

«Сейчас в Подмосковье дефицит врачей составляет 1,7 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — работники ФАПов, поликлиник, амбулаторий. Среди „отличников“, где штат полностью укомплектован, — Шатура, Серебряные Пруды, Клин, Ступино, Люберцы и Коломна», — уточнил он.

Губернатор напомнил, что в Московской области действуют программы, которые помогают привлекать и удерживать медперсонал. В частности, предусмотрена компенсация за аренду жилья, есть «Социальная ипотека», программы «Приведи друга», «Земля врачам», введены губернаторские доплаты.

«Знаю, что некоторые муниципалитеты дополнительно компенсируют ЖКХ или проезд. Такую практику надо распространить на все муниципалитеты и постепенно сокращать дефицит», — заключил Воробьев.