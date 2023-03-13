Подмосковье 13 марта 2023, 10:53 Почти 280 квалифицированных медиков начали работать в Подмосковье по программе «Приведи друга»

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Еще 27 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег с начала года. Программа «Приведи друга» действует в регионе с 2022 года, и за это время штаты поликлиник и больниц пополнились почти на 280 квалифицированных специалистов.

«Благодаря программе „Приведи друга“ с начала прошлого года в медорганизации Подмосковья трудоустроились 276 медицинских специалистов», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Каждый сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тысяч рублей, если по его рекомендации придет на работу врач. А если трудоустроятся фельдшер или медсестра, премия другу составит до 25 тысяч рублей.

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Лучшие показатели программы «Приведи друга» зафиксированы в Красногорске, Пушкино, Щелкове и Одинцове. При этом чаще всего по рекомендациям коллег приходят на работу медсестры, терапевты и педиатры, анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что порядка 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей. Они находятся в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.