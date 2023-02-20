Подмосковье 20 февраля 2023, 11:12 Сертификаты на льготную ипотеку вручат 296 работникам социальной сферы Подмосковья в 2023 году

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Более 1,8 миллиарда направят в 2023 году на программу «Социальная ипотека» в Подмосковье. Приобрести жилье на льготных условиях смогут почти 300 специалистов, включая врачей и учителей.

Прием заявок от учителей на льготную ипотеку начался 20 февраля. Желающим нужно обратиться в кадровую службу своей организации, а затем — в министерство образования. Список необходимых документов опубликован на сайте Мособлдумы.

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После этого, с 3 апреля подавать документы начнут молодые педагоги.

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«С 2016 года уже более двух тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия по „Социальной ипотеке“. Благодаря этой программе в наш регион приходят высококлассные ученые, врачи и учителя», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что следует предусмотреть возможности по развитию инфраструктуры для перспективной молодежи. Глава региона посетил завод «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве и пообщался с молодым конструктором, который вернулся в родной город после учебы.