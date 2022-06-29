Воробьев назвал цель льготной ипотеки для соцработников Подмосковья

Сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» получили еще 29 врачей Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году ее участниками станут 300 медицинских работников.

Подмосковье — единственный в России регион, где работает программа «Социальная ипотека» для педагогов, тренеров, врачей, ученых.

«Программа придумана, чтобы поддержать неравнодушных к своему делу специалистов и привлечь в регион лучшие кадры. Одних только медработников, получивших социальную ипотеку, у нас более 1,2 тысячи человек», — отметил глава Подмосковья.

Сертификаты 29 врачам вручили первый заместитель министра жилищной политики Подмосковья Людмила Ращепкина и заместитель министра здравоохранения региона Алена Штукина.

Льгота помогает забыть об основной части платежа за жилье. Ее берет на себя правительство, а участнику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Программу по медикам мы увеличили почти в два раза в этом году — до 300 сертификатов Андрей Воробьев.

Сертификаты получили врачи из Долгопрудного, Жуковского, Коломны, Королева и других городских округов.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье седьмой год. В ней могут принять участие не только врачи, но и учителя, воспитатели, молодые ученые, тренеры.

Условия можно найти на сайте Минжилполитики региона.