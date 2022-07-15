Свыше 30 тысяч педагогов Подмосковья получили доплаты за классное руководство

Ежемесячные выплаты за классное руководство назначили 35 тысячам педагогов региона. Это пять тысяч рублей из федерального бюджета и шесть тысяч — из регионального. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в этом году на доплаты классным руководителям выделили шесть миллиардов рублей, из которых 3,3 миллиарда — региональные. Брынцалов отметил, что это не единственные меры поддержки, доступные подмосковным учителям. Система поощрения включает выплаты для молодых учителей, доплаты за подготовку стобалльников, программы «Земский учитель», «Социальная ипотека», а с начала этого года добавили выплаты за напряженный труд.

«Также в июне Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым учителя из школ Подмосковья с высоким рейтингом с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты», — рассказал председатель.

Такие меры необходимы для повышения престижа профессии. По мнению Брынцалова, именно благодаря поддержке школы Подмосковья ежегодно входят в рейтинг по конкурентоспособности выпускников — в прошлом году регион занял второе место.

Спикер также рассказал, что в преддверии Года педагога и наставника Мособлдума и правительство подготовят меры дополнительной поддержки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев дал старт строительству еще 20 школ. В течение пяти лет в Подмосковье планируют открыть 61 учреждение.