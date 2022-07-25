Воробьев напомнил о мерах поддержки предпринимателей Подмосковья

Подмосковье активно поддерживает малый и средний бизнес. Власти региона регулярно оказывают предпринимателям всяческую поддержку. В частности, недавно были внедрены два новых аспекта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается поддержки малого и среднего бизнеса, у нас действует программа субсидий на лизинг и покупку оборудования. Информирование должно быть регулярным», — отметил он.

Начиная с августа, по его словам, в регионе стартуют еще две меры поддержки. Это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейсы.

«Там можно получить 500 тысяч рублей на свой проект для дальнейшего развития», — добавил Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что поддержка особенно важна сейчас, в условиях санкций и с учетом логистических проблем. Он добавил, что такая работа стимулирует приход на рынок новых предприятий.

Ранее губернатор сообщил, что выплату к 1 сентября получат 100 тысяч школьников. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей.