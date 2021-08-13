«Победа состоит из слагаемых». Воробьев наградил олимпийцев и их тренеров из Подмосковья

Подмосковные спортсмены принесли России 21 медаль на Олимпийских играх в Токио. Вернувшись домой, они получили награды от губернатора Андрея Воробьева. По его словам, для таких достижений важны все слагаемые: характер, наставник, надежный тыл.

Источник фото: телеканал «360»

Спортсмены из Подмосковья завоевали шесть золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей. Губернатор региона поблагодарил их и тех, кто тренировал будущих победителей, — их наставников.

Он вручил награды вместе с помощником президента Игорем Левитиным. Это ордена Преподобного Сергия Радонежского и «За заслуги перед Московской областью».

Как известно, победа такого уровня состоит из слагаемых. Когда есть наставник, тыл, характер. Все это вы проявили. Мы очень гордимся вами и постарались в Московской области уделить внимание каждому, кто добился результата Андрей Воробьев.

Он добавил, что, конечно, спортсмены отправились на игры не за наградами, а в первую очередь для того, чтобы отстоять честь страны.

«Я хочу поблагодарить вас еще раз за высокие результаты, за те слова, которые вы давали в комментариях. Они тоже обращают на себя внимание. Очень много было слов о тренерах — тех, кто посвящает всю жизнь этой работе», — отметил губернатор.

Он пожелал олимпийцам следующих высоких побед. А сейчас главное, по его словам, отдохнуть и настроиться уже на новые соревнования.

Помощник президента Игорь Левитин отметил, что олимпийцы Подмосковья показали действительно высокие результаты.

Хочу сказать, что спортсмены из Московской области — вторые среди субъектов России по числу завоеванных медалей. Я считаю, что это большое достижение и что вопросам спорта в области уделяют большое внимание Игорь Левитин.

Он напомнил, что олимпийцы принесли России 71 медаль. По словам Левитина, он верит в то, что спортсмены смогут превзойти этот успех в 2024-м.

«Это большой успех. И я уверен, что в Париже в 2024 году мы его превзойдем. Потому что очень надеюсь, что легкая атлетика в Париже уже будет в полном составе», — отметил помощник президента.

Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене поделилась, что выступать за Россию и Московскую область — честь для нее.

Источник фото: телеканал «360»

Очень много людей стоят за этими наградами и медалями. Я надеюсь, что все наши победы и те эмоции на Олимпиаде приведут в Подмосковье еще больше детей, которые начнут с горящими глазами заниматься спортом. Я горжусь тем, что выступаю за Московскую область Мария Ласицкене.

Она добавила, что пройти весь путь к Олимпиаде и на ней стало легче благодаря мощной поддержке.